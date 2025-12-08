Al menos cuatro presidentes de América Latina estarán presentes el miércoles, 8 de diciembre de 2025, en Oslo, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025.

Presidentes de América Latina apoyan a Machado

La asistencia de los mandatarios constituye un gesto político que refuerza su respaldo a la dirigente y marca distancia frente al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según CNN.

Aunque no se revelan detalles sobre la llegada de Machado a Noruega, un vocero del Instituto Nobel confirmó a CNN que la opositora reiteró el viernes, 5 de diciembre de 2025, su presencia en la ceremonia. La exdiputada se mantiene en la clandestinidad por motivos de seguridad, mientras que el Gobierno venezolano niega acciones en su contra, de acuerdo CNN.

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue el primero en anunciar su viaje. En un comunicado aseguró que será “una gran oportunidad” para respaldar a Machado, a quien calificó como símbolo de la resistencia frente a la “dictadura” venezolana. La dirigente agradeció en X y destacó que será un día “histórico” para la región.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa

También asistirá el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aceptó la invitación de Machado. En un mensaje publicado en X afirmó que su presencia será “un honor” y señaló que la lucha de la opositora representa el coraje de una región que se resiste a rendirse. La Cancillería ecuatoriana subrayó que el Nobel evidencia la necesidad del retorno de Venezuela al cauce democrático, de acuerdo con EFE.

Presidente de Paraguay, Santiago Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, que se encuentra de gira en Europa, llegará el miércoles a Oslo. Según su canciller, Rubén Ramírez, la invitación responde al reconocimiento de su postura a favor de la libertad y la democracia en Venezuela.

Presidente de Argentina, Javier Milei

El cuarto mandatario confirmado es el presidente de Argentina, Javier Milei, cuya participación fue ratificada por su Gobierno. En redes sociales, su equipo señaló que Argentina estará “del lado correcto de la historia”, en defensa de la paz y la libertad.

