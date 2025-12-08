Corina Parisca aterriza en Oslo y habla sobre su hija María Corina Machado

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Corina Parisca, madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ya se encuentra en Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que se celebrará el miércoles 10 de diciembre de 2025.

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Corina Parisca expresó emoción por su hija María Corina Machado

A su llegada al aeropuerto, Parisca expresó su emoción por el reconocimiento a su hija y aseguró que vive momentos únicos para su familia.

La periodista venezolana, Andreina Flores compartió en su cuenta de X, una entrevista a Corina Parisca, en la cual comenta sobre la participación de María Corina Machado en Oslo.

“Me siento tan emocionada que no encuentro palabras. Cada vez que encuentro a alguien me siento orgullosa. Nunca me había sentido así de mis cuatro hijas como ahora con este premio. Estoy erizada”, afirmó, Corina Parisca.

Agregó que se está preparando “con lo mejor de sí misma” para un acto que calificó como “la emoción más grande”, especialmente tras un año sin ver a su hija María Corina Machado.

¿Corina Parisca se reencontrará con María Corina Machado?

Consultada sobre si podrá reencontrarse con su hija este miércoles, 10 de diciembre de 2025, señaló: “Yo creo que sí, pero no te lo aseguro todavía. Siempre ella dice que va a estar en Oslo; pero yo sé que si sale, es otro milagro”.

María Corina Machado, séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, confirmó su presencia en Oslo, pese a que permanece en paradero desconocido en Venezuela.

El Instituto Nobel explicó a EFE que la opositora aseguró telefónicamente su viaje, mientras que el jefe del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió que el traslado implica riesgos debido a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.

La agenda oficial inicia el martes con una rueda de prensa en el Instituto Nobel, seguida por una reunión con el Comité y una cena en el Grand Hotel. El miércoles se realizará la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, a la que asistirá la familia de Machado.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado llegó a Oslo

La hija de la dirigente venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, expresó este lunes, 8 de diciembre de 2025, su reconocimiento al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien calificó como “un aliado clave” para su madre y para Venezuela, en el marco de su llegada a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora, de acuerdo con EFE.

Al saludar al mandatario panameño, Sosa afirmó: “Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país”, según informó EFE.

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