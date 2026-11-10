El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, cambia la cúpula militar

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, una semana después de asumir el poder en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno bank y la destitución del exmandatario Santiago Peña, quien permanece detenido.

El general Manuel Rodríguez Sosa fue designado como nuevo comandante de las Fuerzas Militares, en reemplazo de César Moreno Landaira. Rodríguez se desempeñaba anteriormente como jefe del Ejército, según informó EFE este martes 10 de noviembre de 2026.

Los cambios también alcanzaron a otras dependencias militares. El general Alcides Lovera Ortíz fue nombrado comandante interino del Ejército Paraguayo. Por su parte, Roberto José Idoyaga asumirá de forma interina el mando de la Fuerza Aérea Paraguaya, en sustitución de Julio Rubén Fullaondo.

Además, el general Fredy Oviedo Cáceres fue designado como nuevo jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia, cargo que ocupaba Lovera.

Cambios militares tras la crisis política en Paraguay

Alliana asumió la Presidencia el viernes pasado, por sucesión constitucional, debido a su condición de vicepresidente. Desde entonces, ha realizado varios cambios en su equipo de Gobierno.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, fue ratificado en sus funciones, de acuerdo con la información difundida por EFE.

Intervención de Ueno bank genera preocupación financiera

La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un proceso de resolución contra Ueno bank por problemas de insolvencia. La medida generó preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en la entidad, principalmente recursos pensionales.

El 93,1 % de los clientes recibió sus depósitos

En un intento por recuperar la confianza, el BCP informó el lunes que el 93,1 % de los clientes de Ueno, equivalente a unas 1 738 804 personas, recibió la devolución de sus recursos.

La garantía estatal cubre depósitos de hasta 38 622 dólares. El proceso de resolución bancaria mantiene la atención sobre el futuro de los fondos públicos, según reportó EFE.

Con información de EFE

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