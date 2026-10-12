Panamá evalúa el alcance de los daños que causó el terremoto

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Panamá evalúa los daños que causó el terremoto de magnitud 7.7 del pasado viernes, 9 de octubre de 2026, en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales. El sismo y sus más de 300 réplicas afectaron a más de 2 000 infraestructuras, informó este lunes, 12 de octubre de 2026, el Ministerio de Cultura.

Terremoto en Panamá afecta a edificios históricos

Las inspecciones técnicas se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, en el centro del país. Allí se reportaron grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas, según informó EFE.

En la catedral de San Juan Bautista, ubicada en Penonomé, colapsó parcialmente el cuerpo de campanas de una de sus torres. También aparecieron grietas estructurales y cayeron escombros sobre la vía pública.

En la Gobernación de esa localidad colapsaron secciones de los muros laterales. El edificio presenta daños en su fachada y exposición de entrepisos.

Otros inmuebles afectados son la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros. En estos lugares se identificaron grietas, desprendimientos y pérdida de tejas.

Ministerio de Cultura prioriza la seguridad

La directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, Yamileth Stanziola, explicó que la recuperación se realizará por etapas. Primero se limpiarán y asegurarán las áreas afectadas. Después se determinarán las intervenciones necesarias para recuperar, rehabilitar o reconstruir los inmuebles.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, aseguró que todas las iglesias afectadas recibirán atención para proteger a las personas y conservar el patrimonio cultural.

EFE indicó que la institución activó el Plan de Manejo de Riesgos y coordinó las inspecciones iniciales con el Cuerpo de Bomberos y el Servicio de Protección Institucional.

Más de 2 000 infraestructuras presentan daños

El terremoto no dejó víctimas mortales, aunque cerca de una treintena de personas resultaron heridas leves. Según el último reporte oficial citado por EFE, los daños incluyen más de 1 280 viviendas, 619 centros escolares, 44 iglesias y 24 centros de salud.

Las evaluaciones continuarán para determinar el alcance de los daños y establecer las medidas de protección y conservación correspondientes.

Con información de EFE

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