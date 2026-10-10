Panamá declara emergencia nacional tras terremoto de magnitud 7,7

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Gobierno de Panamá declaró este sábado, 10 de octubre de 2026, el estado de emergencia nacional para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el viernes. Las autoridades reportaron al menos 27 heridos y ninguna muerte.

La medida permitirá canalizar hasta USD 100 millones para reparar infraestructuras afectadas y responder a las necesidades más urgentes de la población, informó la agencia EFE.

Tras un consejo de ministros extraordinario, el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país dispone de recursos para afrontar las consecuencias del sismo. “La economía panameña no se va a detener”, afirmó.

Chapman también señaló que, si el Gobierno necesita recurrir a préstamos, buscará condiciones favorables. Además, agradeció las ofertas de apoyo de organismos multilaterales y de Estados Unidos, incluidos recursos no reembolsables.

Viviendas y escuelas registran daños

Las evaluaciones se concentran en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, las más afectadas y cercanas al epicentro.

Hasta el momento, las autoridades revisaron 426 viviendas, con daños que van desde afectaciones menores hasta destrucción total. En esos inmuebles viven 2 130 personas. El Gobierno prevé brindar asistencia a quienes la necesiten y contempla reparar casas o construir nuevas.

El terremoto también afectó a 419 centros educativos de los más de 3 000 que existen en el país. El Ministerio de Educación anunciará qué regiones podrán retomar las clases el lunes.

Trabajan para recuperar las vías

El sismo ocurrió el viernes a las 12:56, hora local. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó su magnitud en 7,7 y el epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad costera situada al sur del país.

Tonosí quedó incomunicada por tierra. El Ministerio de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de caminos, incluida la carretera hacia esa población, para permitir inicialmente el tránsito de vehículos livianos.