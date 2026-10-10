Cancillería no reporta ecuatorianos afectados por el terremoto en Panamá

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este sábado 10 de octubre que, hasta el momento, no se han reportado ecuatorianos afectados por el terremoto que sacudió Panamá el viernes. La Embajada de Ecuador en ese país activó su protocolo de emergencia para verificar la situación de los connacionales y atender sus requerimientos, según el comunicado de Cancillería.

El movimiento principal ocurrió a las 12:56, hora local, y alcanzó una magnitud de 7,7. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba. Su registro actualizado señala una profundidad de 12,6 kilómetros.

🇪🇨 La Cancillería mantiene el seguimiento y la asistencia consular en Panamá. Hasta el momento, no se reportan ecuatorianos afectados por el movimiento telúrico. 👉 Conoce más en nuestro boletín: https://t.co/BN36aaw6QO — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 10, 2026

Panamá registra más de un centenar de temblores luego del terremoto

El Instituto de Geociencias de Panamá contabilizó en sus redes sociales alrededor de 100 temblores entre las 19:30 del viernes y las 09:30 del sábado, con magnitudes de entre 4 y 6, según la información difundida por esa entidad.

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia tras los sismos. El balance reportado con datos del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, contabilizó 27 personas heridas y daños en viviendas, escuelas, centros de salud, hoteles, iglesias, puentes y carreteras. Las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos concentraban las mayores afectaciones.

Embajada habilita un teléfono y un correo de emergencia

La misión diplomática ecuatoriana mantiene contacto permanente con las autoridades locales y monitorea la situación, señaló Cancillería. Los ecuatorianos que requieran asistencia pueden llamar al +507 6898 6511 o escribir a [email protected].

El presidente Daniel Noboa expresó el viernes su solidaridad con Panamá y ofreció ayuda y colaboración para las labores de atención.

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