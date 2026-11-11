Padre de Meghan Markle vuelve a prisión tras quitarse el localizador electrónico

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue enviado nuevamente a prisión en Estados Unidos este martes 10 de noviembre de 2026. Una jueza federal revocó su libertad condicional después de que se quitara el localizador electrónico que debía llevar como parte de las medidas judiciales.

El hombre, de 82 años, enfrenta una investigación por presunta posesión de material de abuso infantil.

Thomas Markle fue detenido en Florida

Markle fue arrestado el viernes pasado por agentes del FBI en Lakeland, Florida. Vivía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia cuando se produjo su detención.

El Departamento de Justicia confirmó a EFE que el acusado se quitó el dispositivo de vigilancia aproximadamente a la 1:45 del martes. Posteriormente, agentes federales lo localizaron y trasladaron nuevamente a prisión.

La magistrada Lindsay Griffin determinó que incumplió las condiciones de su libertad procesal. También consideró que no existían garantías suficientes para proteger a otras personas y asegurar su comparecencia ante el tribunal.

FBI encontró material en dos almacenes

La investigación también permitió localizar aproximadamente 78 artículos en dos almacenes del área de Los Ángeles. Según documentos judiciales, entre los objetos había diapositivas, negativos fotográficos y libros con supuesto contenido sexual explícito.

El hallazgo se produjo después de una investigación iniciada en Filipinas, país donde Markle vivió hasta mayo pasado.

EFE informó que la jueza solicitó una evaluación psiquiátrica independiente. También pidió acceder a sus antecedentes de salud mental para determinar si tiene capacidad de comprender el proceso penal.

Meghan Markle rompió relación con su padre

El primer fiscal adjunto estadounidense, Bill Essayli, aseguró que solicitarán mantener al acusado detenido hasta el juicio.

De ser declarado culpable, Thomas Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal, según EFE.

Por su parte, Meghan Markle afirmó en una carta enviada al diario británico The Sun, el 23 de octubre, que conocía las acusaciones desde 2018. La duquesa explicó que decidió cortar la relación con su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

Con información de EFE

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