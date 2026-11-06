FBI confirma el arresto del padre de Meghan Markle en Florida

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El FBI confirmó este viernes 6 de noviembre de 2026 el arresto de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex. El hombre, de 82 años, enfrenta un cargo federal por posesión de material de abuso infantil en Estados Unidos.

Thomas Markle fue detenido en Florida por el FBI

El arresto se produjo en Lakeland, Florida, donde el padre de Meghan Markle residía desde mediados de 2026, después de vivir en Filipinas. Según informó EFE, agentes federales ejecutaron la detención y trasladaron el caso a un tribunal de Tampa.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, confirmó la acusación mediante un comunicado. Según el funcionario, el material encontrado incluye fotografías en las que aparecen niñas menores de edad.

El acusado tiene previsto comparecer este viernes, 6 de noviembre de 2026, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de Florida.

Investigación en Filipinas reveló material ilegal

La investigación comenzó en Filipinas, donde las autoridades intervinieron la residencia de Markle en la ciudad de Cebú. Durante el procedimiento encontraron cerca de 7 500 fotografías y un video con imágenes de menores de entre 10 y 11 años.

De acuerdo con EFE, los investigadores también localizaron aproximadamente 78 artículos en dos depósitos del área de Los Ángeles. Entre los objetos había diapositivas, negativos de películas y libros con contenido sexualmente explícito.

Los depósitos habrían sido alquilados por Markle durante casi dos décadas.

Meghan Markle rompió relación con su padre en 2018

El caso también involucra a la familia de la duquesa de Sussex. El pasado 23 de octubre, Meghan aseguró en una carta enviada al medio británico The Sun que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018.

Según EFE, la duquesa explicó que decidió cortar la relación y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

Si es declarado culpable, Thomas Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Con información de EFE

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