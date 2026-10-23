Meghan Markle explica por qué alejó a su padre de su familia desde 2018

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró este viernes 23 de octubre de 2026 que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre, Thomas Markle, por supuesto consumo de material de abuso infantil. Según explicó, esa fue la razón por la que decidió cortar todo contacto con él, informó EFE.

En una carta enviada al diario británico The Sun, Meghan calificó las acusaciones como “inquietantes y perturbadoras”. También expresó su preocupación por los menores que podrían haber resultado afectados.

La esposa del príncipe Enrique afirmó que la policía británica compartió con ella información sobre estas denuncias en 2018. Además, pidió que se comprendiera que su distanciamiento y su decisión de impedir que su padre tuviera contacto con sus hijos respondían a una razón: protegerlos.

Thomas Markle Jnr denuncia material de abuso infantil

Las declaraciones de Meghan se conocieron después de que su hermanastro, Thomas Markle Jnr, denunciara públicamente a su padre. Según relató a The Sun, encontró cientos o incluso miles de imágenes de supuesto abuso sexual infantil.

El material habría estado guardado en cuatro cajas que Thomas Markle dejó en una vivienda de Cebú, Filipinas. El hombre residía allí hasta mayo pasado, cuando abandonó el lugar tras sufrir un infarto que derivó en la amputación de una pierna.

Thomas Markle Jnr aseguró que decidió denunciar a su padre después del hallazgo y afirmó que no piensa volver a hablar con él, según la información difundida por EFE.

Meghan cuestiona las versiones sobre su relación familiar

En su carta, la duquesa también lamentó las versiones difundidas durante años sobre su distanciamiento familiar. Sostuvo que su decisión tenía como objetivo proteger a sus hijos.

Las nuevas acusaciones reavivaron la atención sobre el conflicto entre Meghan y su padre.

Con información de EFE

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