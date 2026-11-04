Padre de Meghan Markle es investigado por presunto material de abuso sexual infantil

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional de Filipinas confirmó que encontró material de abuso sexual infantil en varios dispositivos electrónicos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, ubicada en la ciudad de Cebú. Los equipos fueron entregados a las autoridades a finales de octubre por Thomas Markle Jr., quien denunció el contenido encontrado en varias cajas que, según afirmó, pertenecían a su padre.

De acuerdo con información proporcionada a EFE, la investigación continúa en desarrollo y las autoridades mantienen bajo análisis forense los dispositivos tras recibir autorización judicial para examinar su contenido. Por el momento, la Policía evitó ofrecer mayores detalles debido al carácter reservado de las pesquisas.

Lo que se encontró en la casa del papá de Meghan Markle

El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía filipina, informó que los resultados preliminares identificaron archivos con contenido relacionado con abuso y explotación sexual infantil. Sin embargo, precisó que todo el material será sometido a evaluaciones adicionales para determinar su origen, alcance y posibles responsabilidades penales.

Según explicó el funcionario, las grabaciones analizadas hasta ahora muestran a menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en conductas sexuales explícitas. Asimismo, indicó que los primeros informes no apuntan a que el material haya sido producido en Filipinas y que, por ahora, no se ha identificado a ciudadanos filipinos entre las personas que aparecen en los registros, según detalló EFE.

Dispositivos continúan bajo investigación

Entre los objetos examinados figuran al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara. Las autoridades buscan determinar la procedencia de los archivos y establecer si Thomas Markle Sr. aparece en alguno de los videos o si los dispositivos estaban registrados a su nombre.

La Policía filipina señaló que, si se reúnen pruebas suficientes, presentará cargos relacionados con abuso y explotación sexual infantil en línea. En la investigación también participan el FBI y otras autoridades estadounidenses, que desarrollan pesquisas paralelas para esclarecer el caso.

Declaraciones de la familia avivan el caso

Thomas Markle Jr. declaró el pasado 23 de octubre al diario británico The Sun que descubrió “cientos, si no miles” de imágenes de abuso infantil dentro de cajas abandonadas por su padre en Cebú. Según su versión, parte del material mostraba a niñas menores de 11 años y algunas fotografías habrían sido tomadas en una vivienda ubicada en Rosarito, México, una hipótesis que todavía no ha sido confirmada por los investigadores.

Ese mismo día, Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, luego de que presuntamente le fueran comunicadas por autoridades británicas. La duquesa de Sussex afirmó que esa situación motivó el distanciamiento familiar y la suspensión de cualquier contacto entre Thomas Markle Sr. y sus nietos, según informó.

Con información de EFE.

Padre de Meghan Markle investigado por contenido sexual; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué encontró la Policía de Filipinas en los dispositivos vinculados al padre de Meghan Markle? La Policía de Filipinas detectó archivos con material de abuso y explotación sexual infantil durante un análisis forense preliminar.

Las autoridades informaron que los dispositivos fueron hallados en una vivienda de Thomas Markle Sr. en Cebú y continúan bajo investigación para determinar el origen del material y posibles responsabilidades penales. ❓ ¿Quién entregó los dispositivos que ahora son analizados por las autoridades filipinas? Los equipos fueron entregados por Thomas Markle Jr., hijo de Thomas Markle Sr.

Markle Jr. afirmó haber encontrado cajas abandonadas por su padre que contenían material sospechoso, por lo que decidió entregar los dispositivos a la Policía para que fueran examinados. ❓ ¿Qué tipo de dispositivos están siendo investigados en el caso de Thomas Markle Sr.? Las autoridades analizan al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara.

Los investigadores buscan establecer la procedencia de los archivos encontrados y determinar si Thomas Markle Sr. aparece en los contenidos o si los dispositivos estaban registrados a su nombre. ❓ ¿Qué se sabe sobre el origen de los archivos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr.? De forma preliminar, la Policía indicó que el material no parece haber sido producido en Filipinas.

Los investigadores señalaron que las grabaciones muestran a menores de origen asiático junto a adultos, aunque hasta ahora no se ha identificado a ciudadanos filipinos entre las personas que aparecen en los registros. ❓ ¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre? Meghan Markle aseguró que conocía las acusaciones desde 2018.

Según una carta enviada a un medio británico, la duquesa de Sussex afirmó que autoridades británicas le informaron sobre esos señalamientos y que esa situación motivó el distanciamiento con su padre y la suspensión de contacto con sus hijos.

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