Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue declarado mentalmente competente para enfrentar el proceso penal que tiene en Estados Unidos.

El hombre, de 82 años, está acusado de supuesta posesión de material de abuso infantil. La decisión se conoció este jueves 19 de noviembre de 2026, durante una audiencia en Tampa, Florida.

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Evaluación psiquiátrica determina su capacidad para afrontar el juicio

Un psiquiatra determinó que Markle comprende el proceso judicial y está en condiciones de participar en su defensa. La audiencia fue presidida por la magistrada Lindsay S. Griffin, según informó el canal Fox 13.

La jueza había solicitado previamente una evaluación psiquiátrica independiente. También pidió los registros de salud mental del acusado, debido a sus dudas sobre su capacidad para comprender los cargos.

Padre de Meghan Markle permanece bajo custodia federal

Markle fue arrestado el 6 de noviembre de 2026 en Lakeland, Florida. Residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia cuando fue detenido durante la investigación.

Ese mismo día obtuvo libertad provisional bajo condiciones. Entre ellas estaban el arresto domiciliario y el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia.

Sin embargo, cuatro días después, una jueza revocó su excarcelación. La decisión se produjo luego de que se quitara el localizador electrónico. Desde entonces permanece bajo custodia federal, informó EFE.

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FBI encontró material en almacenes alquilados durante años

La investigación señala que el FBI encontró unos 78 artículos con supuesto material explícito. El hallazgo incluyó diapositivas, negativos fotográficos y libros en dos almacenes alquilados por Markle durante casi dos décadas en el área de Los Ángeles.

La investigación comenzó en Filipinas, país donde vivió hasta mayo de 2026, antes de trasladarse a Florida.

De ser declarado culpable, el padre de Meghan Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal, según EFE.

Con información de EFE

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