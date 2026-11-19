Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Al menos 34 presuntos integrantes de una banda armada murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, al sur de Puerto Príncipe. El operativo se realizó este jueves 19 de noviembre de 2026 y continúa en desarrollo, según informaron las autoridades.

La intervención busca debilitar a las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de la capital haitiana.

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Operativo policial en Haití apunta al líder de Grand Ravine

La Policía informó que la operación se desarrolló en un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, líder de la banda Grand Ravine. La organización cuenta con unos 300 integrantes y mantiene vínculos con la coalición G-Pep.

En un video difundido por las autoridades se observa el ingreso de vehículos blindados a la zona y una explosión en una vivienda. Según EFE, en el operativo también participó la denominada Task Force, integrada por la empresa militar privada Vectus Global.

Fuerzas de seguridad buscan recuperar el control de Martissant

La intervención también estaría relacionada con la recuperación de una carretera que conecta Martissant con Leclerc. Algunos medios locales señalaron que soldados salvadoreños participan en las acciones, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.

El contingente fue enviado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sus integrantes buscan recuperar puntos estratégicos, entre ellos la comisaría de Portail Léogâne y la central de Electricidad de Haití.

La Policía advirtió que el número de fallecidos podría aumentar porque las operaciones continúan, informó EFE.

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Violencia de las bandas mantiene en crisis a Puerto Príncipe

Ti Lapli y su organización están señalados por delitos como asesinatos, secuestros, robos y agresiones sexuales, según un informe de Naciones Unidas.

Los operativos contra las bandas se intensificaron tras la llegada de más de 2 000 militares salvadoreños. Su despliegue también responde a la búsqueda de cuatro militares de ese país desaparecidos desde una emboscada ocurrida el 18 de octubre.

La violencia criminal mantiene bajo presión a Puerto Príncipe y su área metropolitana, donde las organizaciones armadas controlan amplios sectores, según EFE.

Con información de EFE

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