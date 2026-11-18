Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó con sorpresa ante las manifestaciones de miles de haitianos que salieron a las calles para respaldar el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití. Los ciudadanos pidieron que continúen las operaciones contra las bandas armadas que mantienen bajo amenaza a varias zonas del país.

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“Nunca esperé algo así. Los oigo fuerte y claro. Los quiero a todos. Vamos a triunfar. Dios nos dará la victoria”, escribió Bukele en criollo haitiano en su cuenta de X. El mensaje estuvo acompañado de un video de las movilizaciones, informó EFE.

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Haitianos marchan en apoyo a Nayib Bukele

Las manifestaciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida Puerto Príncipe. Los participantes llevaron banderas haitianas, pancartas con fotografías del mandatario salvadoreño y ramas de árboles.

Entre música y consignas, los asistentes corearon “¡Bukele, Bukele!”. Algunos también cantaron “Pran yo Bukele, pran yo”, que significa “Llévatelos, Bukele, llévatelos”, en referencia a los integrantes de las bandas armadas, según constató EFE.

Los manifestantes consideran que la intervención salvadoreña puede contribuir a recuperar la seguridad y la tranquilidad en el territorio haitiano.

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Más de 2 000 soldados salvadoreños llegaron a Haití

Bukele envió un contingente de más de 2 000 soldados el mes pasado. El despliegue comenzó con la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre, a las afueras de Puerto Príncipe.

Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Su paradero continúa siendo desconocido. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reiteró que el objetivo de la misión sigue siendo rescatarlos, informó EFE.

La violencia en Haití deja miles de víctimas

La operación también permitió recuperar sectores de la capital controlados por grupos armados. Ahora, los manifestantes piden extender las acciones hacia las carreteras nacionales.

La crisis de seguridad mantiene cifras alarmantes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que, entre enero y septiembre de 2026, al menos 4 595 personas murieron y 2 050 resultaron heridas en Haití.

Con información de EFE

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