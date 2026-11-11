Nayib Bukele anuncia la destrucción de la casa del líder de una pandilla en Haití

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que fue destruida la casa de Wilson Joseph, líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general de esa organización. El mandatario publicó un video en la red social X en el que se observa un ataque ejecutado con helicópteros artillados. Sin embargo, no precisó cuándo ocurrió la operación ni si dejó víctimas.

Bukele anuncia ataque contra la pandilla 400 Mawozo

“Cumplimos nuestra promesa”, escribió Bukele en criollo haitiano. En su mensaje aseguró que la sede del grupo armado había sido destruida. También afirmó que la mayoría de sus integrantes huyeron sin intentar enfrentarse a las fuerzas atacantes, según reportó EFE.

Las imágenes difundidas muestran varios helicópteros con la bandera salvadoreña. Dos aeronaves despegan y participan en el ataque contra un complejo en tierra. También se observa a personas que abandonan el lugar.

El pasado 6 de noviembre, Bukele había solicitado públicamente la dirección de la supuesta vivienda de Joseph. “Dinos la dirección exacta y la destruiremos”, escribió en X.

El Salvador despliega militares en Haití

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, opera en la zona de Croix-des-Bouquets. Su organización forma parte de las pandillas que controlan amplios sectores de Puerto Príncipe.

El Salvador desplegó más de 2 000 militares en Haití para apoyar a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). La decisión llegó después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños, el 18 de octubre, tras una emboscada.

EFE informó que versiones anteriores señalaron la posible destrucción de una vivienda vinculada con Joseph mediante drones de la Policía haitiana y apoyo salvadoreño. Sin embargo, ese ataque no pudo confirmarse sobre el terreno.

El líder de 400 Mawozo pidió un diálogo de paz

El 3 de noviembre, la ONU confirmó que recibió una carta de Joseph. En ella solicitó mediación internacional para abrir negociaciones con las fuerzas presentes en Haití.

El líder armado advirtió que las amenazas contra las pandillas podrían incrementar la violencia, según EFE.

Con información de EFE

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