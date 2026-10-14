Nayib Bukele prevé liberar a la mitad de presos que colaboraron de pandillas

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa un plan de liberación anticipada y condicional para personas detenidas durante el régimen de excepción que colaboraron con las pandillas. La medida podría beneficiar a cerca del 50 % de los presos acusados de colaborar con estas estructuras criminales.

Según informó EFE el martes 13 de octubre de 2026, el mandatario explicó que la propuesta contempla casos de personas consideradas culpables, pero cuya participación en las actividades de las maras habría sido limitada por las circunstancias de violencia que vivían.

Bukele propone libertad condicional para colaboradores de maras

“Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”, afirmó Bukele durante una conferencia de prensa en San Salvador.

El mandatario aclaró que la propuesta no representa una absolución. Los beneficiarios continuarían siendo considerados culpables y saldrían de prisión bajo condiciones de vigilancia.

Bukele señaló que se analizarían las diferencias entre quienes participaron directamente en delitos graves y quienes cumplían funciones menores, como alertar sobre la presencia policial.

Régimen de excepción deja más de 93 000 detenidos

El Salvador mantiene un régimen de excepción desde marzo de 2022. Esta medida suspende determinadas garantías constitucionales y ha permitido la detención de al menos 93 162 personas acusadas por el Gobierno de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.

De acuerdo con EFE, Bukele justificó la posible liberación al señalar que algunos detenidos vivían bajo el dominio de estas estructuras y no necesariamente desempeñaban funciones equivalentes a las de sus integrantes más violentos.

Sin embargo, el presidente no precisó cuándo se aplicaría el plan, cuáles serían los criterios de elegibilidad ni cuántas personas podrían beneficiarse.

Organizaciones denuncian abusos durante las detenciones

La política de seguridad del Gobierno también ha recibido críticas de organizaciones humanitarias. Estas entidades han registrado más de 6 400 denuncias de presuntos abusos y 570 muertes bajo custodia estatal, según los datos citados en el reporte de EFE.

Amnistía Internacional ha advertido sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el contexto del régimen de excepción.

La eventual liberación condicional abriría una nueva etapa en la política de seguridad salvadoreña, aunque todavía no existe un calendario oficial para su aplicación.

Con información de EFE

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