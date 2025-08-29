El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la aplicación de nuevas normas educativas que rigen en los centros escolares desde el 20 de agosto de 2025 en todo el país. Aseguró que estas reglas buscan impedir que las pandillas vuelvan a reclutar a jóvenes en las aulas.

Las reglas educativas de Nayib Bukele se aplica en los planteles de El Salvador

Nayib Bukele publicó dos videos en su cuenta de X, a través de los cuales reafirma por qué se dispuso que los alumnos lleven un corte de pelo adecuado, un uniforme limpio y que saluden antes de ingresar a clases.

Esas medidas fueron decretadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien es también una capitán del Ejército salvadoreño.

En su opinión, el Presidente recalca que las escuelas de El Salvador no deben repetir los errores del pasado. El mandatario sostuvo que los centros educativos fueron, en años anteriores, espacios utilizados por las pandillas más violentas del mundo para captar a estudiantes.

Este comentario fue publicado en su cuenta de X el 26 de agosto de 2025. Esa misma exposición la volvió a hacer en una presentación ante los padres de familias, cuyo video de casi tres minutos se subió el 29 de agosto en su red de X.

El presidente señaló que las nuevas normas educativas tienen un fin preventivo. Según Bukele, la disciplina dentro de las instituciones es una medida necesaria para proteger a los jóvenes de la influencia de grupos delictivos.

Centros escolares no serán escenarios de violencia, según Bukele

El Gobierno de El Salvador considera que estas reglas garantizan un ambiente seguro. Las disposiciones prohíben prácticas que puedan generar desorden y buscan reforzar el respeto dentro de las aulas.

Bukele recordó que la historia reciente del país dejó huellas profundas. El presidente sostuvo que muchas madres enfrentaron la pérdida de sus hijos, ya sea porque ingresaron a las cárceles, murieron en enfrentamientos o permanecen desaparecidos.

El mandatario expresó que la educación debe ser un espacio de protección. Para él, las medidas adoptadas tienen como objetivo evitar que esa tragedia vuelva a repetirse.

El jefe de Estado insistió en que El Salvador no permitirá que los centros escolares sean escenarios de violencia. Bukele enfatizó que, pese a las críticas internacionales, su administración seguirá adelante con las disposiciones.

Bukele dio un discurso sobre la ‘disciplina del Estado’ a los padres de familia

El presidente Bukele dijo que “cuando uno está pequeño se debe de inculcar la disciplina. No, presidente, esas son ideas viejas, eso es de antes, ahora es más moderno todo y ¿a qué nos llevó la modernidad? Ahí están los videos de los 90s, los videos de los años 2000, donde los jóvenes ya están haciendo lo que quieren. ¿Y qué pasó? Los reclutaron las pandillas. Yo me imagino que debe ser un dolor horrible como madre tener un hijo en la cárcel.

Y más horrible de ser tener un hijo muerto o desaparecido. Los tres casos provienen de la misma consecuencia, no haberles aplicado disciplina cuando estaban niños. Si se le hubiera aplicado disciplina cuando estaban niños, no solo de parte de los padres que son los principales, sino también del Estado, en el caso de las escuelas públicas, no tuviéramos adultos en la cárcel.

Si alguien no está de acuerdo con lo que estamos haciendo en las escuelas, yo le pregunto a esa persona, ¿qué daño cree que le vamos a hacer a los niños? Con que lleguen ordenados, con que digan, por favor, con que digan, gracias, con que digan, buenos días. ¿Será que les haremos un daño con eso?

