Desde este miércoles 20 de agosto de 2025, las escuelas públicas de El Salvador aplican controles estrictos: uniforme limpio, corte de cabello adecuado y saludo respetuoso antes de entrar a clases. Estas disposiciones las ordenó la nueva ministra de Educación, la capitán y doctora Karla Edith Trigueros.

El lunes 18 de agosto envió un memorándum de carácter obligatorio. El documento advierte que el incumplimiento será considerado una “falta grave de responsabilidad administrativa” para directores y docentes, responsables de vigilar la aplicación.

Biografía de Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador

La página oficial del Ministerio de Educación de El Salvador señala que Karla Edith Trigueros nació el 28 de abril de 1990 en Sonsonate. Es hija de Blanca Evelyn Trigueros Hernández y de Eduardo Antonio Molina Herrera (fallecido).

Estudió el Bachillerato en el Instituto Nacional Thomas Jefferson y en 2007 ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.

Un año después obtuvo una beca para Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, donde se graduó en 2016.

Ese mismo año recibió el grado de Subteniente en la categoría de Servicios. Luego ascendió a Teniente en 2019 y a Capitán en 2021.

Según el Ministerio, Trigueros trabajó en el Hospital Militar Central, el Comando de Sanidad Militar y el Hospital Militar Regional de San Miguel. En 2021 lideró el plan nacional de vacunación contra el covid-19.

Reacciones al nombramiento de Karla Trigueros

El presidente Nayib Bukele anunció el nombramiento de Karla Trigueros el 15 de agosto. Desde entonces, las reacciones resultaron divididas, de acuerdo con EFE.

Directivos como Vicky de Alvarado, del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen), apoyan las medidas y aseguran que fortalecerán la disciplina con la colaboración de los padres.

En el Inframen, donde estudian cerca de 2 700 jóvenes, ya aplicaron controles desde el primer día.

El Frente Magisterial Salvadoreño cuestionó la llegada de una militar al área educativa. Señaló que estas disposiciones profundizan “el deterioro de la educación pública” y representan un riesgo para los estudiantes.

Objetivo de las normas de disciplina escolar

La Presidencia de El Salvador informó que la ministra recorrió varias escuelas para verificar la aplicación de las normas.

Según su declaración oficial, el propósito es “sembrar civismo y patriotismo” en las aulas para formar estudiantes respetuosos y responsables.