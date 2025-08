El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó ante las críticas a su reelección indefinida y defendió su decisión en una publicación en sus redes sociales, en medio del debate regional sobre los límites del poder.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este 3 de agosto de 2025 la posibilidad de su reelección indefinida mediante un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X. El mensaje fue publicado luego de varios cuestionamientos internacionales sobre la continuidad del mandatario al frente del Ejecutivo salvadoreño.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría del partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Ya en 2022, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador habilitó la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución del país centroamericano lo prohibía expresamente.

Bukele aseguró que existe un trato desigual entre los países desarrollados y las naciones más pobres. Según escribió, “el 90 % de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y a nadie le importa. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”.

La postura del mandatario se difundió en medio de una creciente controversia. En su publicación, Bukele también cuestionó los argumentos que distinguen entre sistemas parlamentarios y presidenciales. “Se apresuran a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble estándar. Pero seamos honestos, eso es solo un pretexto”, escribió.

El jefe de Estado salvadoreño insistió en que el rechazo hacia su reelección no responde a preocupaciones institucionales, sino a la negativa de aceptar que un país pobre pueda tomar decisiones soberanas sin el aval de potencias extranjeras. “El problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como uno soberano”.

El mandatario publicó su mensaje luego de haber sido reelegido con una amplia mayoría en las elecciones de febrero de 2024. En ellas obtuvo más del 80 % de los votos, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Su popularidad sigue siendo alta, impulsada principalmente por sus políticas de seguridad y su discurso de confrontación contra actores tradicionales del sistema político y organismos internacionales.

90% of developed countries allow the indefinite reelection of their head of government, and no one bats an eye. But when a small, poor country like El Salvador tries to do the same, suddenly it’s the end of democracy.



