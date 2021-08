OMS: las dosis de refuerzo amenazan la vacunación contra el covid-19 en África

La introducción de dosis de refuerzo en los países más desarrollados amenaza el progreso de la vacunación contra el covid-19 en África y el acaparamiento es una “burla” respecto a los propósitos de un acceso global y equitativo a la inmunización, denunció este jueves 19 de agosto de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Justo cuando nuestros esfuerzos parecen estar despegando, África se está encontrando vientos de cara. Los movimientos de algunos países a nivel global para introducir dosis de refuerzo amenazan la promesa de un mañana mejor para África”, lamentó en una rueda de prensa virtual la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

“Al acaparar vacunas, algunos países ricos hacen, francamente, una burla de la equidad vacunal“, agregó.

En concreto, hasta ahora solo el 1,85 % de los 1 200 millones de africanos tienen la pauta completa de vacunación, tras un comienzo muy lento de las campañas de inmunización por culpa de los problemas de acceso a las fórmulas anticovid.

Las autoridades sanitarias africanas, pese a ello, se mostraron optimistas en las últimas semanas respecto a un cambio de ritmo a partir de este mes de agosto gracias a un incremento significativo de la recepción de dosis, con envíos de la Unión Africana (UA) -mediante un mecanismo de adquisición colectivo– y con un nuevo impulso de la plataforma de acceso equitativo COVAX, impulsada por la OMS.

Por este motivo, de no haber sorpresas, Moeti se mostró confiada en que la meta de vacunar a al menos a un 30 % de la población africana para finales de este año está “aún al alcance”.

"Vaccine coverage remains low, with only 2% of Africans being fully vaccinated against #COVID19 . But there’s hope as vaccine shipments pick up pace with the COVAX Facility delivering almost ten million doses to Africa so far in August." – Dr @MoetiTshidi

Ese número, aún así, seguirá contrastando mucho con las cifras de regiones como Europa o los Estados Unidos, que ya tienen completamente vacunada a más de la mitad de su población y consideran o tienen planes ya para la inoculación de dosis de refuerzo.

En ese sentido, Moeti deseó que al menos “con suerte” esas vacunas extra no salgan de las existencias prometidas por los países desarrollados para donaciones, pero aun así admitió que la OMS está “preocupada” por el impacto negativo que una nueva ola de demanda podría tener en los suministros para las naciones más vulnerables.

“Mientras el acceso limitado a las vacunas continúe en África, compartimos el riesgo globalmente de generación de más variantes que podrían deshacer los beneficios de poner dosis de refuerzo“, recordó.

"There have now been more than 7.3 million #COVID19 cases on the African continent and 184,000 people have sadly lost their lives. After several weeks of steep increases, we are now starting to see a levelling off of the third wave on the continent." – Dr @MoetiTshidi