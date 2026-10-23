OMS considera poco probable que el virus shamonda se extienda

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera poco probable que el primer caso documentado de virus shamonda en humanos provoque una propagación más amplia. El paciente, un hombre con inmunodepresión severa, falleció a comienzos de octubre en Lyon, Francia.

La OMS vigila el primer caso humano de virus shamonda

La OMS todavía no ha realizado una evaluación formal del riesgo asociado a este caso por el virus shamonda. Sin embargo, mantiene contacto con las autoridades francesas para investigar el origen de la infección y determinar las posibles vías de transmisión, informó EFE este viernes 23 de octubre.

“Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia”, declaró el portavoz de la organización, Christian Lindmeier, durante una rueda de prensa.

Francia notificó el caso a la OMS en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. La agencia también comparte información con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

¿Qué es el virus shamonda y cómo se transmite?

El virus shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se transmite principalmente mediante insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes, y afecta sobre todo al ganado bovino.

Durante el verano de 2026, el virus fue detectado en distintos puntos de Europa, incluida Francia. Las autoridades francesas consideran que el paciente pudo infectarse por la picadura de un insecto en el este del país, donde se había registrado circulación del virus durante la primavera y el verano.

Según EFE, el hombre presentaba una inmunodepresión severa, un factor relevante para la investigación de este primer caso humano documentado.

Medidas de prevención frente a las picaduras de insectos

Lindmeier explicó que la actividad de los insectos transmisores suele disminuir durante los meses más fríos. Esta circunstancia podría reducir las posibilidades de propagación en determinadas condiciones climáticas.

Mientras continúa la investigación, la OMS recomienda protegerse de las picaduras mediante el uso de repelentes y ropa que cubra la piel, especialmente al permanecer al aire libre durante las estaciones cálidas y húmedas.

La organización mantiene el seguimiento del caso para determinar si existe algún riesgo adicional para la salud pública.

Con información de EFE

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