Tiroteo en escuela de Nashville, en EE.UU., deja siete personas fallecidas

Al menos siete personas -tres niños, tres adultos y la presunta atacante- murieron este lunes, 27 de marzo de 2023, tras un tiroteo en un colegio privado en Nashville (Tennessee, EE.UU.). Así lo informó un portavoz del hospital Vanderbilt University Medical Center a la cadena de televisión NBC News.

El portavoz del Departamento de Policía de Nashville, Don Aaron, reveló en una rueda de prensa que la agresora, quien no ha sido identificada y falleció durante el ataque en un enfrentamiento con los agentes, podría ser una adolescente.

"Estamos ahora mismo intentando identificarla", señaló el portavoz policial, quien apuntó que desconocen si la joven tenía algún tipo de conexión con la escuela.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx