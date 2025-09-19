Un fuerte sismo de magnitud 7.8 golpeó la península rusa de Kamchatka y obligó a declarar una alerta de tsunami. El movimiento no dejó víctimas ni daños materiales.

Más noticias

El terremoto se produjo apenas una semana después de otro movimiento telúrico en la misma región, una de las más sísmicas del planeta.

De acuerdo con información de EFE, el epicentro se localizó 29 kilómetros bajo el lecho marino y a unos 162 kilómetros de la costa oriental de Kamchatka. En la capital regional, Petropávlosk-Kamchatski, se registraron réplicas con una magnitud de hasta 7 en algunos barrios, aunque no se reportaron víctimas personales ni daños materiales significativos, según confirmaron las autoridades.

La alerta de tsunami en Rusia se dio por el aumento del nivel del mar de 30 centímetros

El gobernador de Kamchatka, Vladímir Solodov, explicó que se declaró la alerta de tsunami tras observar un aumento del nivel del mar de unos 30 centímetros en zonas de la península y de 15 centímetros en las islas Kuriles del sur.

La medida preventiva se mantuvo durante varias horas hasta descartar riesgos mayores. Solodov señaló que, desde el pasado 30 de julio, la región experimentó cerca de 2 000 réplicas, y reconoció que la población sufre un fuerte impacto psicológico. Para atender a los residentes, se mantienen abiertos los centros de acogida temporal.

Los científicos rusos advierten que podrían registrarse nuevas réplicas en los próximos días, aunque estiman que la ocurrida hoy fue probablemente la más potente de esta serie.

La región vivió el pasado 30 de julio un sismo de magnitud 8,8, el mayor desde 1952, que provocó el despertar simultáneo de siete volcanes tras casi tres siglos de inactividad conjunta. En aquella ocasión, la alerta por tsunami se extendió a varios países de la cuenca del Pacífico, pero no dejó víctimas mortales y los daños fueron limitados.

Kamchatka se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y cuenta con cerca de 30 volcanes activos, de los casi 130 que posee en total.

Este entorno geológico, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996, combina una intensa actividad volcánica con frecuentes terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas: la euroasiática, la norteamericana, la del Pacífico y la filipina. Esta interacción explica la constante sismicidad de la zona y la alerta permanente entre sus habitantes.

Enlace externo: Rusia

Con información de EFE