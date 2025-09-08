El Ministerio de Energía de Ucrania informó este lunes, 8 de septiembre de 2025, que una infraestructura de generación térmica en la región de Kiev fue alcanzada durante el último ataque ruso.

Según el comunicado, la ofensiva busca dejar sin luz ni calefacción a hogares, hospitales y escuelas en vísperas del invierno. EFE reportó que la Fuerza Aérea ucraniana contabilizó más de 140 drones lanzados durante la noche, de los cuales 26 impactaron en siete localizaciones distintas.

Zelenski se refirió a la ofensiva de Rusia

El presidente Volodímir Zelenski calificó el bombardeo, que también dañó la sede del Gobierno en Kiev, como una prueba de que el Kremlin “tantea la reacción internacional”.

En un mensaje a la nación, pidió que las declaraciones de apoyo se traduzcan en hechos y reclamó más sanciones económicas contra Moscú, además de medidas para frenar la producción de drones kamikaze Shahed, que Rusia incrementó en los últimos meses.

El mandatario instó a sus aliados a reforzar las capacidades ofensivas de largo alcance de Ucrania, con el fin de golpear fábricas de drones, refinerías e infraestructuras petroleras rusas.

Subrayó que su país necesita sistemas como los interceptores y los misiles Patriot para contrarrestar ataques que, según Kiev, ya pueden incluir hasta 400 drones en una sola noche.

Ucrania logra interceptar alrededor del 80 % de los drones

EFE indicó que, pese a recientes inversiones en tecnología defensiva, Ucrania solo logra interceptar alrededor del 80 % de los drones y enfrenta mayores dificultades frente a misiles balísticos.

La primera ministra, Yulia Sviridenko, mostró a más de 60 diplomáticos los daños sufridos en la sede gubernamental. Consideró que este ataque marca una nueva fase en la guerra, al dirigirse directamente contra instituciones estratégicas en la capital.

Kiev espera que la reunión del grupo Ramstein en Londres concrete nuevos paquetes de apoyo militar para reforzar sus defensas aéreas.

Con información de EFE