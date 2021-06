Nueva York celebró con fuegos artificiales el fin de las restricciones contra el covid

Con fuegos artificiales, los residentes del estado de Nueva York celebraron el anuncio del fin de las restricciones impuestas para evitar la propagación del covid-19. En esa localidad solo se aplicarán ciertas prohibiciones en guarderías, hospitales y medios de transporte.

La medida coincide, además, con la inmunización de más del 70% de los adultos de esta región, quienes han recibido al menos una dosis de la vacuna.

“Hemos alcanzado un 70% de vacunación. Es el objetivo nacional y lo hemos alcanzado antes de lo previsto. Un 70% significa que ahora podemos regresar a la vida como la conocíamos”, dijo el gobernador Andrew Cuomo el martes 16 de junio del 2021 en un acto en el que constantemente fue interrumpido por los aplausos enfervorecidos del público presente.

Durante el evento, el gobernador dijo que para celebrar lo logrado y rendir homenaje a los trabajadores de primera línea, se lanzarán los fuegos artificiales en distintos puntos del estado.

En su intervención, Cuomo anunció que las imposiciones estatales “que demostraron ser correctas” dejan de estar vigentes “desde hoy, con efecto inmediato”.

