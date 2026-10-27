Niño suplica que liberen a su padre desaparecido en Guerrero, México

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un niño pidió la liberación de su padre, Domingo Atanacio Quirino, un hombre campesino de 50 años que permanece desaparecido tras ser secuestrado el 24 de septiembre de 2026 junto con otros siete hombres en Guerrero, México. En un video difundido en redes sociales, el menor suplicó a sus supuestos captores que lo devuelvan con vida, pues asegura que está enfermo.

Hijo pide liberar a campesino desaparecido en Guerrero

“Les pido por favor que lo suelten, es un campesino, el único que falta”, expresó el hijo de Domingo, identificado como Víctor Atanacio. También pidió que los responsables informen dónde se encuentra su padre y permitan que su familia vaya a buscarlo.

“Dicen que está enfermo, tráiganmelo con vida”, añadió el menor en su mensaje. Según publicó Milenio, la familia mantiene la esperanza de encontrar al campesino y conocer su paradero.

Seis campesinos fueron localizados con vida

Domingo fue privado de la libertad el 24 de septiembre en las inmediaciones del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. El 16 de octubre, seis de los ocho hombres fueron localizados con vida. Sin embargo, la situación de Atanacio continúa sin esclarecerse.

Habitantes de la región señalan a presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana como responsables del secuestro. No obstante, estas acusaciones requieren confirmación oficial.

El caso ha generado preocupación entre los pobladores, quienes denuncian la inseguridad que afecta a las comunidades rurales de la zona. Milenio informó que los campesinos realizaban actividades vinculadas con la pesca, la siembra y el pastoreo.

Investigan desaparición de campesinos en Ajuchitlán

La desaparición ocurrió en un contexto de violencia y disputas entre grupos criminales en Guerrero, México. Según testimonios recogidos en la región, varias personas habrían sido privadas de la libertad en distintos hechos.

Además, circuló un video en el que aparecen cinco campesinos con los ojos vendados, mientras un hombre los obliga a declarar que pertenecen a un grupo rival, identificado como Los Granados.

De acuerdo con Milenio, el paradero de Domingo Atanacio sigue siendo desconocido. Su hijo mantiene una petición urgente: que lo liberen y pueda regresar con vida a su hogar.

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