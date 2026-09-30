Tres bebés murieron en Guadalajara, México

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Tres recién nacidos murieron en el Centro Médico de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. Un abogado presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los fallecimientos.

Según El País, uno de los casos corresponde a Anthony Jassiel, quien murió el 7 de julio de 2026, cuando tenía tres semanas de edad. El bebé permanecía en cuidados intensivos neonatales desde su nacimiento.

Tres muertes en cuidados intensivos neonatales

Anthony había ingresado por un problema intestinal. Sus padres fueron informados posteriormente de que tenía las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

La familia presentó una queja ante e Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS). Su abogado, Augusto Acosta Aguilar, aseguró que existen otros dos casos de recién nacidos fallecidos en la misma área. No se ha establecido si esas muertes están relacionadas con la bacteria.

El País informó que consultó al hospital y a la Secretaría de Salud de Jalisco. Hasta la publicación de la información no había recibido respuesta.

La bacteria que preocupa a las familias

Klebsiella pneumoniae puede causar infecciones graves y presenta resistencia a varios antibióticos. Los recién nacidos son especialmente vulnerables ante este tipo de microorganismos.

La madre de Anthony relató que el bebé presentó inflamación abdominal y cambios en su estado de salud antes de ser trasladado a otra área del hospital. La familia asegura que la infección no pudo ser controlada.

El antecedente de cinco bebés fallecidos en Durango

El caso ocurre una semana después de que se conociera la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango.

De acuerdo con El País, cuatro de esos bebés dieron positivo a Klebsiella pneumoniae. El IMSS, sin embargo, no ha confirmado que la bacteria haya provocado directamente los fallecimientos.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica para determinar el origen de los casos y establecer si existe un vínculo entre las infecciones. La investigación continúa en ambos estados.

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