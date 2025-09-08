Nicolás Maduro, a través de un decreto, vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela, este lunes 8 de septiembre de 2025, en medio de la tensión que se ha generado con Estados Unidos (EE.UU.), los últimos días.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el adelanto de las fiestas de Navidad, vía decreto, para el próximo 1 de octubre.

Esto, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, afirmó el gobernante en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maniobras militares de EE.UU. seguirán en Puerto Rico y llegarán más equipos como los F-35

Las maniobras militares de Estados Unidos continuarán en Puerto Rico y llegarán más equipos, como los aviones de combate F-35, aseguró este lunes la gobernadora Jenniffer González, coincidiendo con la visita a la isla del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico“, dijo González en una rueda de prensa.

Hegseth, acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, visitó a las tropas que llevan a cabo entrenamientos anfibios y vuelos tácticos.

Esto se enmarcan en la llamada guerra contra el narcotráfico y las tensiones con Venezuela.

Para González, esta presencia militar estadounidense es “un mensaje directo al líder del cartel en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los Estados Unidos no le van a pasar una más”.

La gobernadora dijo que no se ha mencionado el tiempo que durarán las maniobras ni la cantidad de tropas que estarán involucradas.

“Siguen llegando, no hay un número definido“, indicó.

“Esto acaba de comenzar, el reposicionamiento en la isla de fuerza militar para atacar el narcotráfico en toda la jurisdicción del Caribe. Puerto Rico es la frontera de los Estados Unidos en el Caribe por su cercanía a Venezuela y Colombia“, subrayó.

