El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 2 de septiembre de 2025 que las fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela. El mandatario no ofreció más detalles sobre la operación, que —según dijo— ocurrió “hace unos momentos” en el Caribe, donde la Marina de EE.UU. mantiene varios buques de guerra.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, afirmó el presidente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. Trump aseguró que las drogas “provienen de Venezuela” y que el flujo ilícito hacia su país “viene muy fuertemente” desde ese origen.

Confirmación del secretario de Estado, Marco Rubio

Poco después, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el ataque y lo calificó como un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba droga (…) y hay más de donde vino eso (…) Estos salieron de Venezuela", aseguró Donald Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.



La declaración se produjo después de que Trump adelantara la noticia públicamente.

Declaraciones ampliadas de Donald Trump sobre el ataque al barco con droga de Venezuela

Durante su intervención, Trump hizo referencia al jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien describió como responsable de acciones recientes, incluidas las operaciones en Irán.

Según el presidente, esas acciones habrían neutralizado un posible desarrollo nuclear. “Creo que en un mes lo habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos, pero él nos dio un pequeño informe”, señaló.

El Mandatario añadió que continuarán las acciones para frenar el ingreso de drogas al país. “Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, llegando desde hace mucho tiempo, y estas justo salieron de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos y ustedes podrán ver eso”, dijo al cerrar su intervención.

