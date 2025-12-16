Nicolás Maduro respondió a Donald Trump por el bloqueo a petroleros que entren y salgan de Venezuela, este martes 16 de diciembre de 2025.

Nicolás Maduro rechaza anuncio de Trump de bloqueo a petroleros

El régimen de Nicolás Maduro calificó este martes de “grotesca amenaza” el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Según la Administración de Nicolás Maduro, el republicano “pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval” con el objetivo de “robarse las riquezas” venezolanas.

En un comunicado oficial, Caracas sostuvo que la medida viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, y la calificó como una “amenaza temeraria y grave”.

Afirmó que la “verdadera intención” del mandatario estadounidense “fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país” mediante campañas de mentiras y manipulaciones.

Acciones ante la ONU

El régimen venezolano señaló que Trump, a través de sus redes sociales, asume como propios el petróleo, las tierras y las riquezas mineras de Venezuela.

Ratificó la soberanía del país sobre sus recursos naturales, así como su derecho a la libre navegación y al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo.

En ese marco, anunció que actuará en “estricto apego a la Carta de la ONU” para ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía frente a lo que calificó como amenazas guerreristas.

Además, informó que su embajador ante la ONU denunciará “esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela”. “Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno”, expresó.

Llamado internacional y respuesta de Washington

La Administración chavista hizo un llamado al pueblo estadounidense y a los del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza.

Este martes, Trump aseguró en Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica”.

Trump también anunció el “bloqueo total” a los petroleros, en una escalada del operativo militar iniciado en aguas internacionales del Caribe, que —según Washington— busca combatir el narcotráfico.

Acusaciones cruzadas y antecedentes recientes

En su mensaje, el presidente estadounidense afirmó que el “régimen ilegítimo de Maduro” utiliza el petróleo para financiar narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos incautó el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

Lo que significa un giro en sus operativos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, donde desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente vinculados al narcotráfico.

Nicolás Maduro convoca congreso bolivariano en medio de la presión de EE.UU. y el bloqueo a petroleros

Nicolás Maduro convocó este martes un “poderoso congreso” para los días 9 y 10 de enero, enfocado en la defensa y el desarrollo del país, en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos.

El anuncio se produce mientras Washington mantiene un despliegue militar cercano y ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren y salgan de la nación suramericana.

El mandatario anunció que sus principales autoridades se reunirán el viernes para planificar el congreso, en el que se deberá abordar la “defensa integral del país en cualquier circunstancia”, con una voz clave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además de acciones para el desarrollo económico. También indicó que en el encuentro se debe asumir el proyecto de construcción de un nuevo sistema electoral “perfecto, infalible y accesible”.

