Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ve en las redes sociales un nuevo enemigo para su mandato. Tanto así que anunció que “romperá relaciones” con la aplicación WhatsApp.

El Mandatario hizo el anuncio este 5 de agosto de 2024, en el marco de los cuestionamientos a los resultados de las últimas elecciones en ese país. Estos, pese a las irregularidades y al descontento en el país y el exterior, le darían el poder por seis años más.

Maduro y la supuesta amenaza de WhatsApp

Nicolás Maduro aseguró que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se usa en el país para amenazar a militares y policías. Lo propio, dijo, a líderes comunitarios. Con ese argumento, él pidió a la población eliminar la plataforma de manera voluntaria, progresiva y radical.

“Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat (…) es necesario hacerlo, dile no a WhatsApp, fuera WhatsApp de Venezuela”.

Junto con el anuncio, Nicolás Maduro mostró su chat de WhatsApp. En estos, como lo difundieron medios como Infobae, se podían ver las últimas conversaciones del mandatario.

Ese medio también dio cuenta de que la arremetida de Maduro contra la plataforma responde a un mega hackeo realizado por el grupo Anonymous, conformado por hackers. Este habría derribado varias páginas web oficiales del régimen.

¿Maduro puede ‘romper relaciones’ con una aplicación?

Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, explicó que restringir el uso de una aplicación es propio de países totalitarios.

Claro que, añadió el experto, no se puede romper relaciones con una plataforma digital. Lo que se puede dar es la restricción del uso. No obstante, no basta con la mera prohibición para evitar que las personas utilicen la aplicación. Se podría recurrir a vías tecnológicas, “lo que no es tan fácil”.

A decir de Moscoso, por un lado, la prohibición podría acarrear un mayor rechazo de la población y, por otro, un conflicto con otras plataformas, como Facebook.

El primer punto, más aún, tomando en cuenta que es uno de los principales medios de comunicación de los migrantes con sus familias. Aunque, Maduro llamó a optar por otras alternativas, como Telegram.

En Ecuador, de acuerdo con cifras del proceso de regularización que finalizó el 5 de abril de 2024, se otorgaron 94 516 visas Virte a ciudadanos venezolanos y a su grupo familiar.

El derecho a comunicarse de los venezolanos

Francisco Játiva, docente de Derecho, detalló que los Gobiernos pueden imponer restricciones frente a plataformas digitales. Pero, la decisión debe responder a razones de seguridad nacional, control de la información o protección de datos.

La medida debe estar orientada a proteger a la población y no, únicamente, al Presidente o a un grupo. Esta puede ir acompañada por la restricción parcial o la prohibición total de la prestación del servicio.

Játiva explicó que, además, debería haber una legislación que clarifique ese paso. La ausencia de una normativa específica puede causar confusión.

Aunque, para Nicolás Maduro, los “principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo, y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la Policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, son TikTok e Instagram”.