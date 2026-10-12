Nepal eleva el número de viviendas afectadas por la nueva riada en el Himalaya

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las autoridades de Nepal elevaron a más de 200 las viviendas afectadas por una riada que arrasó varias localidades del centro del país. El desastre ocurrió el domingo, 11 de octubre de 2026, y dejó al menos 674 personas afectadas. Cinco personas permanecen desaparecidas.

Riada en Nepal deja 95 personas rescatadas y cinco desaparecidos

Según informó EFE, el Ejército nepalí confirmó el rescate de 95 personas, entre ellas nueve extranjeros, en el distrito de Gorkha. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.

La Autoridad de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó que la fuerza del agua arrastró cinco puentes. Además, se emitieron alertas para las comunidades cercanas a los ríos Budhi Gandaki, Trishuli y Narayani, ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Investigan el origen de la riada en el Himalaya

Una investigación científica apunta a la ruptura de una represa natural como posible causa de la inundación. Esta se habría formado tras un desprendimiento de hielo, rocas y tierra en el Himalaya.

De acuerdo con EFE, imágenes satelitales tomadas entre el 6 y el 11 de octubre muestran indicios de una avalancha que arrastró tierra y vegetación por más de 3 500 metros de desnivel, hasta acumularse cerca de Chumchet.

La inundación habría comenzado alrededor de las 04:00. El agua transportó barro, sedimentos y escombros a lo largo del corredor del río Budhi Gandaki.

Vecinos de Nepal alertaron sobre la inundación

Según medios locales, los habitantes se avisaron por teléfono y Facebook antes de que llegaran las alertas oficiales. Los primeros mensajes entre vecinos se difundieron alrededor de las 04:45. El aviso de la Policía llegó a las 05:30 y las alertas gubernamentales por SMS se enviaron después de las 06:30.

EFE señaló que esta nueva emergencia golpea a Nepal mientras el país continúa recuperándose de una catástrofe ocurrida en agosto.

Además, un estudio publicado en Scientific Reports estima que unas 300 000 personas viven en cauces fluviales expuestos a inundaciones. La construcción de edificios en estas zonas aumentó casi un 50 % entre 2016 y 2023.

Con información de EFE

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