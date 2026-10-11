Turismo, agricultura y transporte son los sectores que más sufren por las inundaciones en Nepal

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Una nueva crecida arrasó el 11 de octubre de 2026 viviendas y puentes en el centro de Nepal.

El episodio ocurre mientras el país aún enfrenta las consecuencias humanas y económicas de las riadas de agosto.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que las inundaciones anteriores amenazan unos 21 400 empleos y afectan rutas comerciales clave con China.

Nepal todavía enfrenta las consecuencias de las riadas

Las inundaciones de finales de agosto dejaron al menos 1 400 muertos. También destruyeron viviendas, carreteras, puentes e infraestructura eléctrica.

El 7 de octubre, el Gobierno anunció el fin de las operaciones de búsqueda de víctimas de aquella emergencia para concentrarse en la rehabilitación y la reconstrucción.

¿Qué provocó la crecida del río en esa zona de Nepal?

Empleos en riesgo

En una evaluación difundida el 1 de octubre, la OIT estimó que unas 21 400 personas empleadas vivían a menos de cuatro kilómetros de las zonas afectadas.

La cifra no significa que todos esos puestos de trabajo se hayan perdido.

Se refiere a personas que podrían enfrentar dificultades por los daños y las interrupciones de la actividad económica.

Los sectores más expuestos son el turismo, la agricultura, el transporte y los pequeños negocios.

La destrucción de carreteras y puentes dificulta los desplazamientos y el acceso a los lugares de trabajo.

Los trabajadores informales enfrentan más dificultades

La OIT alertó sobre la situación de quienes trabajan sin protección social.

La recuperación, por tanto, no consiste solo en reconstruir viviendas.

También requiere restablecer las actividades económicas que permiten a las familias sostenerse.

¿Cómo afectan las inundaciones al comercio con China?

Los daños también interrumpieron los pasos fronterizos de Rasuwa y Tatopani.

En conjunto, estas rutas representaron el 22 % de las importaciones de Nepal desde China durante el período 2025-2026.

Por Rasuwa circula, además, casi la mitad de las exportaciones nepalíes hacia China.

Si las conexiones de transporte permanecen afectadas, las consecuencias pueden extenderse a empresas y trabajadores alejados de las zonas inundadas.

Nepal necesita recursos para reconstruirse

El primer ministro, Balendra Shah, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que la reconstrucción requerirá recursos equivalentes a cerca del 10 % del producto interno bruto del país.

La nueva riada vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de Nepal.

Mientras se atiende la emergencia más reciente, el país también debe afrontar el desafío de recuperar empleos, servicios e infraestructura.

Con información de EFE

Preguntas y respuestas sobre las inundaciones en Nepal