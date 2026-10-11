Turismo, agricultura y transporte son los sectores que más sufren por las inundaciones en Nepal

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Una nueva crecida arrasó el 11 de octubre de 2026 viviendas y puentes en el centro de Nepal.
El episodio ocurre mientras el país aún enfrenta las consecuencias humanas y económicas de las riadas de agosto.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que las inundaciones anteriores amenazan unos 21 400 empleos y afectan rutas comerciales clave con China.
Las inundaciones de finales de agosto dejaron al menos 1 400 muertos. También destruyeron viviendas, carreteras, puentes e infraestructura eléctrica.
El 7 de octubre, el Gobierno anunció el fin de las operaciones de búsqueda de víctimas de aquella emergencia para concentrarse en la rehabilitación y la reconstrucción.
¿Qué provocó la crecida del río en esa zona de Nepal?
En una evaluación difundida el 1 de octubre, la OIT estimó que unas 21 400 personas empleadas vivían a menos de cuatro kilómetros de las zonas afectadas.
La cifra no significa que todos esos puestos de trabajo se hayan perdido.
Se refiere a personas que podrían enfrentar dificultades por los daños y las interrupciones de la actividad económica.
Los sectores más expuestos son el turismo, la agricultura, el transporte y los pequeños negocios.
La destrucción de carreteras y puentes dificulta los desplazamientos y el acceso a los lugares de trabajo.
La OIT alertó sobre la situación de quienes trabajan sin protección social.
La recuperación, por tanto, no consiste solo en reconstruir viviendas.
También requiere restablecer las actividades económicas que permiten a las familias sostenerse.
Los daños también interrumpieron los pasos fronterizos de Rasuwa y Tatopani.
En conjunto, estas rutas representaron el 22 % de las importaciones de Nepal desde China durante el período 2025-2026.
Por Rasuwa circula, además, casi la mitad de las exportaciones nepalíes hacia China.
Si las conexiones de transporte permanecen afectadas, las consecuencias pueden extenderse a empresas y trabajadores alejados de las zonas inundadas.
El primer ministro, Balendra Shah, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que la reconstrucción requerirá recursos equivalentes a cerca del 10 % del producto interno bruto del país.
La nueva riada vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de Nepal.
Mientras se atiende la emergencia más reciente, el país también debe afrontar el desafío de recuperar empleos, servicios e infraestructura.
Con información de EFE
Preguntas y respuestas sobre las inundaciones en Nepal
Nepal tiene montañas empinadas, lluvias intensas, glaciares que se derriten y muchas comunidades cerca de los ríos. Cuando estos factores se combinan, pueden provocar inundaciones y deslizamientos.
El agua baja rápidamente por las pendientes del Himalaya. En su camino arrastra piedras, tierra y lodo hacia los ríos y las zonas bajas.
Nepal está entre dos placas tectónicas que chocan. Este movimiento puede fracturar las rocas y debilitar las laderas, que se vuelven más propensas a desprenderse cuando llueve mucho.
El monzón es una temporada de lluvias intensas que normalmente va de junio a septiembre. Estas lluvias pueden llenar los ríos y empapar tanto el suelo que se producen inundaciones y deslizamientos.
Los valles cercanos a los ríos suelen tener terrenos planos, carreteras y oportunidades de trabajo. Pero también son lugares que pueden inundarse cuando el agua crece.