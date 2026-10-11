Inundación vuelve a golpear una zona de Nepal afectada por una riada mortal

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Una fuerte crecida sorprendió a los habitantes de una localidad del centro de Nepal durante la madrugada de este domingo 11 de octubre de 2026.

El agua arrasó alrededor de 40 viviendas y varios puentes, mientras los equipos de rescate buscan a cinco personas desaparecidas.

El desbordamiento se reportó a las 5:55, hora local, en la provincia de Gorkha, una de las zonas afectadas por una gran riada en agosto. Una estación de monitoreo del río registró una crecida de 8,4 metros, según las autoridades.

La corriente arrastró casas en las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola. El director administrativo del municipio rural de Chumanubri, Narayan Prasad Sapkota, dijo a EFE que la situación comenzaba a normalizarse y que las labores de rescate estaban en marcha.

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El primer ministro nepalí, Balendra Shah, informó que seis personas fueron rescatadas en helicóptero. Varias aeronaves fueron desplegadas para buscar a los desaparecidos. Hasta el momento, las autoridades no reportaban víctimas mortales.

Un habitante relató a la prensa local que escuchó un estruendo durante la madrugada y salió de su casa junto con otros vecinos para buscar terrenos más elevados. Algunas personas fueron sorprendidas mientras dormían en hoteles.

¿Qué provocó la crecida del río?

Los primeros indicios apuntan a que un desprendimiento pudo bloquear temporalmente un afluente en Tumje. Al romperse esa barrera natural, una gran masa de agua, lodo y otros materiales habría descendido hacia el río.

Un hidrólogo del Departamento de Hidrología y Meteorología señaló a EFE que los registros disponibles no mostraban lluvias en las cabeceras del río afectado.

Tras la crecida, las autoridades enviaron unos 200 000 mensajes de alerta para pedir evacuaciones inmediatas en varios distritos ante el riesgo de nuevos colapsos.

Con información de EFE

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