Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogió la trayectoria de tres militares que murieron durante una misión en Haití. Los uniformados fallecieron tras una explosión accidental mientras manipulaban explosivos en un campamento. El mandatario los calificó como “héroes salvadoreños”.

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Nayib Bukele destaca el valor de los militares fallecidos en Haití

En un mensaje publicado el domingo 22 de noviembre de 2026, en la red social X, Bukele identificó a los fallecidos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina.

Según EFE, los tres militares participaban en una misión para rescatar a cuatro compañeros secuestrados por pandillas haitianas. El mandatario señaló que una explosión accidental les arrebató la vida durante el cumplimiento de esa tarea.

Bukele recordó especialmente una actuación de Serrano Medina y Zepeda Zelada durante unas pruebas realizadas en El Salvador. En esa ocasión, una granada quedó atrapada en un dron. Ambos militares intervinieron para desactivarla y evitar que otras personas resultaran afectadas.

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El Salvador busca a cuatro militares secuestrados

El presidente destacó que los uniformados demostraron valentía y compromiso con sus compañeros. También aseguró que sus acciones reflejaban el nivel de preparación y responsabilidad de los integrantes de la Fuerza Armada.

EFE informó que este domingo fue sepultado Cristian Daniel Palacios Santos en la localidad de Olocuilta, al sureste de San Salvador. Su cuerpo había llegado al país el sábado.

Mientras tanto, más de 2 000 militares salvadoreños permanecen desplegados en Haití para localizar a cuatro técnicos de aviación desaparecidos desde el 18 de octubre.

La violencia de las pandillas mantiene en crisis a Haití

El contingente salvadoreño participa en operaciones contra las bandas armadas que controlan amplias zonas del territorio haitiano. Es el mayor despliegue militar de un país en la isla desde el fin de la misión de estabilización de Naciones Unidas en 2017.

De acuerdo con EFE, Haití atraviesa una grave crisis de seguridad. Entre enero y septiembre de 2026, al menos 4 595 personas murieron y otras 2 050 resultaron heridas por la violencia de las pandillas, según Naciones Unidas.

Con información de EFE

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