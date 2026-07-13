Nayib Bukele confirma su candidatura para un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de febrero de 2027.

Este anuncio se produjo tras su victoria en el proceso interno del partido oficialista Nuevas Ideas, según informó Euronews.

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Reformas constitucionales y reelección presidencial

La posibilidad de que Bukele busque un tercer mandato consecutivo surge como resultado de las reformas constitucionales implementadas durante su gobierno.

Entre los cambios más significativos, se destaca la eliminación de los límites a la reelección presidencial, aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo.

Esta modificación permite que el actual mandatario compita nuevamente por la Presidencia, algo que anteriormente estaba prohibido por la Constitución salvadoreña, indica

Euronews.

Impacto en la democracia salvadoreña

Bukele asumió el poder en 2019 y ha consolidado su influencia sobre las principales instituciones del Estado.

Su administración ha mantenido altos niveles de aprobación ciudadana, impulsados principalmente por su estrategia de seguridad.

Esta estrategia incluye un régimen de excepción y una ofensiva contra las pandillas, lo que ha llevado a una reducción significativa de los índices de homicidios en el país, indica Euronews.

Debate sobre la concentración de poder

A pesar del apoyo popular, la posibilidad de un tercer mandato ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera de El Salvador.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la creciente concentración de poder en el Ejecutivo.

Estas entidades han advertido sobre las reformas constitucionales y su posible impacto negativo en la independencia de las instituciones.

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Perspectivas políticas hacia 2027

Mientras el oficialismo argumenta que las modificaciones responden a la voluntad popular y permiten continuar con políticas respaldadas por la ciudadanía, sus críticos consideran que estas representan un retroceso para la democracia salvadoreña.

Con la candidatura ya definida, el panorama político comienza a delinearse hacia las elecciones de 2027, donde Bukele buscará extender su permanencia en el poder.