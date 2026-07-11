Bukele refuerza la seguridad en El Salvador y mejora la economía

Aunque las grandes operaciones antipandillas quedaron para la historia, la seguridad en El Salvador no baja la guardia. Las autoridades continúan acumulando días sin hechos violentos, gracias a la presencia policial en las calles. Esto ha permitido que lugares que antes fueron refugio de pandillas ahora estén en manos de las comunidades.

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Capturas y desarticulaciones constantes

A diario, las autoridades reportan capturas de remanentes de pandillas y desarticulan intentos de estos grupos por reagruparse. De esta manera, buscan que la ciudadanía viva con tranquilidad y que nunca más sea amenazada por estructuras criminales.

Cambio en la percepción de seguridad

En años pasados, comunidades ubicadas en zonas populosas eran refugio de pandillas, manteniendo atemorizadas a las personas que solo buscaban descansar después de trabajar y criar a sus hijos. Hoy, esa tranquilidad es una realidad. Los habitantes expresan que no quieren que la historia se repita y desean que sus espacios sigan siendo tranquilos.

Impacto económico y social

La seguridad se mantiene como el principal logro de Bukele, quien busca generar confianza en inversionistas para realizar un milagro económico que cambie la vida de las familias de escasos recursos. En la región centroamericana, las encuestas indican que el principal problema es la inseguridad. Sin embargo, en El Salvador, este tema ya no aparece entre las principales preocupaciones; ahora, los ciudadanos se enfocan en mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Transformación en comunidades como Soyapango

Lugares como Soyapango, Apopa, San Marcos y Cuscatancingo, que antes estaban dominados por pandillas, ahora muestran un cambio notable. La gente afirma que la vida ha mejorado; pequeños negocios que habían cerrado han reabierto con confianza, ya que no temen ser extorsionados. Para los expertos, este es un buen punto de partida porque el tejido productivo comienza a sanar y regenerarse.

Inversión en educación y salud

El gobierno de Bukele considera fundamental invertir en mejorar escuelas. Hasta ahora, han intervenido unas 800 instituciones educativas. Además, se sigue mejorando la educación mediante tecnología accesible tanto para estudiantes como para maestros.

Innovación en salud

Otro rubro donde se está interviniendo es la salud. El gobierno utiliza inteligencia artificial y pone a disposición de los pacientes equipos de última generación para mejorar los servicios médicos.