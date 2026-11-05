Mujer publica video íntimo con Gustavo Petro en medio de denuncias

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La publicación de un video íntimo volvió a colocar al expresidente colombiano Gustavo Petro en el centro de la polémica. Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que fue contratista del Estado durante su Gobierno, difundió este miércoles 5 de noviembre de 2026 imágenes en las que aparece junto al exmandatario.

Petro rechazó las acusaciones y aseguró que nunca realizó esos intercambios.

Según informó El País, en el video se escucha la voz de Petro, se observan partes de los rostros de ambos y, al final, aparece un beso. Jiménez aseguró que publicó las imágenes para respaldar sus denuncias.

Denuncias de contratos públicos a cambio de sexo

Hace dos semanas, Jiménez acusó a Petro de ofrecer contratos estatales a ella y a más de 30 mujeres a cambio de relaciones íntimas. La denunciante también declaró ante la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones motivaron investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría. Además, según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Jiménez figura con 10 contratos estatales: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia.

El País señaló que la mujer no precisó cuándo fue grabado el video ni las circunstancias en las que ocurrió el encuentro.

Gustavo Petro niega intercambio de contratos

Tras la difusión, Petro rechazó las acusaciones en su cuenta de X. Aseguró que nunca utilizó contratos públicos para obtener favores sexuales y defendió los méritos de las mujeres que trabajaron durante su Gobierno.

También cuestionó que las imágenes no hayan sido examinadas por peritos ni jueces.

Abogada denuncia amenazas contra Deicy Jiménez

De acuerdo con El País, la nueva abogada de Jiménez, Dina Luz Malo, anunció que entregará el video a la justicia. También informó que su representada recibió amenazas y cuenta con protección. El caso continúa bajo investigación judicial.

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