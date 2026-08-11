Gustavo Petro solicita permiso para salir de Colombia un año

El expresidente colombiano Gustavo Petro solicitó formalmente este martes 11 de agosto de 2026 al Senado de la República la autorización legal para salir de Colombia durante el próximo año.

Según informó EFE, el pedido formal realizado por Gustavo Petro responde a lo dispuesto en la normativa legal de ese país, la cual establece que todo exmandatario debe contar con el permiso previo de la Cámara Alta para ausentarse del territorio nacional una vez finalizado el ejercicio de sus funciones presidenciales.

Solicitud formal de Gustavo Petro ante el Senado

Según reporta EFE, en la misiva dirigida a la legislatura, Gustavo Petro fundamentó su requerimiento amparándose en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992, correspondiente al Reglamento del Congreso.

El documento señala que la salida del país solicitada por Gustavo Petro tiene como propósito atender diversos compromisos de carácter personal, social, político y académico en el exterior a lo largo de los 12 meses posteriores a la entrega de su cargo público.

Cambio de mando y situación legal en Colombia

Según EFE, la solicitud se produce días después de que Gustavo Petro dejara la presidencia el pasado 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumió el poder el mandatario Abelardo de la Espriella.

Actualmente, sobre Gustavo Petro pesan más de un centenar de procesos judiciales tramitados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo encargado de investigar a los aforados en Colombia.

Según informó EFE, las indagaciones corresponden a supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022 y a su presunta participación indebida en política durante el período electoral de 2026, el cual concluyó el 21 de junio con la elección presidencial.

Trayectoria política y retorno a la oposición

Según reporta EFE, previo a concluir su período gubernamental, Gustavo Petro anticipó que retornaría a la oposición política. En ese ámbito desarrolló una trayectoria de más de tres décadas como congresista, alcalde de Bogotá y líder del bloque opositor durante la administración del presidente Iván Duque (2018-2022).

Según EFE, desde estas plataformas, Gustavo Petro posicionó su discurso crítico contra las élites políticas, la corrupción y la desigualdad social, trayectoria con la que llegó a convertirse en el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia de Colombia.

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