Presunto abusador de menor en Colombia fue encontrado muerto en su celda

La alcaldesa Claudia López compartió la fotografía del hombre capturado por su presunta responsabilidad en el abuso de una menor en TransMilenio. Foto: Policía de Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hombre de 42 años, conocido como Juan Pablo González, señalado de haber abusado de Hilary Castro en la estación de TransMilenio de La Castellana el pasado 31 de octubre, murió en extrañas circunstancias mientras estaba retenido en la URI de Puente Aranda.

Según el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo del hombre no reportó signos de violencia o algún otro indicador que pudiera dar pistas sobre la forma de muerte.

Por ahora, la Policía dice que se trató de un suicidio y descarta, preliminarmente, que Juan Pablo González haya sido asesinado por otros internos del lugar.

Se desplazaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía al lugar de los hechos y se espera que en las próximas horas se conozcan los detalles del extraño suceso que se da horas después de que un juez de control de garantías decidiera enviar a la cárcel al hombre por los señalamientos de acceso carnal violento y hurto agravado calificado.

Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, le contó a EL TIEMPO que el detenido llegó muy alterado a la URI, hasta el punto que decidieron cambiarlo hacia una celda que estuviera con menos ocupación.

El funcionario contó que de acuerdo con la información preliminar que le entregaron, el detenido estuvo tomando mucha agua y de un momento a otro entro en un aparente paro. “Se le dieron los primeros auxilios, pero cuando llegó la ambulancia ya no tenía signos vitales”, dijo.

Fernández de Soto anunció la investigación la asumió el CTI, pero de todas maneras dijo que habrá que esperar a la necropsia para saber cuál fue la causa real de la muerte.

Los hechos

Un caos en la ciudad fue lo que ocasionó la denuncia de una menor de 17 años que presuntamente fue abusada por un hombre en la estación de TransMilenio de la Castellana. La historia de Hilary Castro, que circuló por sus redes sociales, rápidamente se volvió viral y las calles de la ciudad se llenaron de mujeres de todas las edades que salieron a protestar por el aberrante y doloroso caso que Castro relató.



“El 31 de octubre fui abusada en una estación de TransMilenio (…) este hombre llegó detrás mío con un cuchillo y me amenazó, me dijo muchas cosas obscenas y yo quedó en shock. Me bajó de la estación y me llevó detrás donde me obligó a realizarle sexo oral”, así comenzó el desgarrador relato que publicó la mujer.



Pocas horas pasaron desde que se conoció el hecho cuando ya se habían convocado manifestaciones en diferentes puntos de Bogotá por varios colectivos feministas y ciudadanos que repudiaron el hecho, y las autoridades desplegaron todo un operativo de búsqueda para poder dar con el agresor de la menor.



Pero esa era la gran pregunta ¿quién fue el agresor de Hilary Castro y por qué estaba libre? Este domingo 6 de noviembre, la Fiscalía reveló que el hombre había sido identificado como Juan Pablo González, de 42 años, y que esta no era la única vez que había sido detenido por las autoridades.



Según información de los investigadores, González ya habría sido capturado el pasado 24 de octubre por estar realizando actos obscenos en vía pública. En ese entonces, la comunidad del barrio Villanidia, en Usaquén, lo identificó y lo denunció con la Policía quienes lo capturaron. No obstante, aunque el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías este lo dejó en libertad porque “no había suficiente material probatorio que sostuviera la denuncia”, como le contó a este diario una fuente enterada del caso.

