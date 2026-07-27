Ministro de Brasil arremete contra Milei: lo llama ‘payaso’ y cuestiona su política económica

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei.

Esta declaración surge en el contexto de la crisis económica que enfrenta Argentina, que según Durigan, es peor que la brasileña. La tensión entre ambos países aumenta tras los ataques de Milei hacia su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Declaraciones contundentes

Durante una entrevista en la emisora Radio Jornal de Pernambuco, Durigan afirmó: “El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”.

Estas palabras reflejan la creciente tensión diplomática entre Brasil y Argentina.

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina

La crisis se intensificó tras las declaraciones de Milei en São Paulo, donde participó en la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

En su discurso, Milei se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, acusándolo de despilfarrar el dinero público brasileño. Además, mencionó un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero debido a suspolíticas sociales, indica EFE.

Reacción diplomática de Brasil

Ante estas provocaciones, Brasil tomó medidas diplomáticas.

El domingo, convocó a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y llamó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para discutir la situación. A pesar de las tensiones, Durigan enfatizó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña.

Situación económica en Brasil

A pesar de las críticas hacia Argentina, Durigan destacó que Brasil enfrenta desafíos económicos. Mencionó los elevados tipos de interés, actualmente en el 14,25 % anual.

Sin embargo, descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2 %.

Datos económicos relevantes

Desempleo en Brasil: alrededor del 6 % , uno de los niveles más bajos de la historia.

, uno de los niveles más bajos de la historia. Inflación controlada: 4,64 % interanual.

Balanza comercial: récords históricos.

En conclusión, las tensiones entre Dario Durigan y Javier Milei reflejan no solo una crisis diplomática sino también una profunda preocupación por las economías de ambos países en un contexto regional complejo, de acuerdo con EFE.

Con información de EFE

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