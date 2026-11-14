Militar colombiana secuestrada por el ELN pide evitar un rescate militar y su padre clama por ella

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

La subteniente del Ejército colombiano María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 4 de noviembre de 2026, pidió al Gobierno evitar un rescate militar y priorizar una salida humanitaria, según informó EFE.

La oficial envió el mensaje en un video difundido por el Frente de Guerra Oriental del ELN. Esta grabación constituye su primera prueba de supervivencia desde el secuestro.

“Por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar. Sino todo por ayuda humanitaria”, expresó la joven, quien también aseguró encontrarse bien y envió un mensaje de amor a sus familiares.

Subteniente secuestrada por el ELN pide una liberación humanitaria

La petición se conoce nueve días después de que la guerrilla se atribuyera el secuestro. En aquella comunicación, el grupo armado advirtió que una operación militar podría poner en riesgo la vida de la uniformada, según EFE.

El caso ha generado preocupación en su entorno familiar. Su padre, Bernardo Pantoja, contó al diario El Espectador que siente que toda su familia también está secuestrada desde que conoció la noticia.

El padre de María Camila Pantoja clama por su regreso

Bernardo viajó a Saravena, Arauca, al día siguiente de enterarse del secuestro. Allí buscó respuestas sobre el paradero de su hija, quien fue interceptada por hombres del ELN el 4 de noviembre de 2026.

Tras conocer el video de supervivencia, el padre mantiene la esperanza de que la joven regrese sana y salva a casa, según relató a El Espectador. Su mensaje para ella es: “Hija, resiste”.

Colombia busca apoyo de Venezuela para localizar a la militar

El Gobierno colombiano también adelanta gestiones diplomáticas con Venezuela. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, solicitó apoyo estadounidense para facilitar la cooperación venezolana en las labores de búsqueda e inteligencia, informó EFE.

Caracas manifestó su disposición a colaborar en materia de seguridad fronteriza. La zona de Arauca es especialmente compleja por la presencia histórica del ELN y otros grupos armados.

Más información sobre Abelardo de la Espriella