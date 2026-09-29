México reforzará la seguridad en Morelos tras el asesinato de otros dos estudiantes

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un refuerzo del operativo de seguridad en Morelos tras el asesinato de dos estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El hecho ocurrió 15 días después del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Asesinan a dos estudiantes en Cuernavaca

Los dos adolescentes estudiaban en la Preparatoria Número 2 de la UAEM, la misma institución donde estudiaba Tacoronte. Ambos murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, capital de Morelos.

Un tercer joven resultó herido durante el ataque. El crimen volvió a generar preocupación entre estudiantes y autoridades universitarias por la violencia que afecta a la comunidad académica.

Según informó EFE, Sheinbaum calificó los asesinatos como un hecho “muy lamentable y triste”. También señaló que son varios los estudiantes de la institución que han perdido la vida.

Sheinbaum ordena reforzar la seguridad

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria instruyó a la Secretaría de Gobernación establecer comunicación con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

También pidió coordinar acciones con la rectora de la UAEM y representantes de la comunidad estudiantil. El objetivo es evaluar los riesgos y definir medidas para prevenir nuevos delitos.

EFE señaló que Sheinbaum también ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, intervenir en Cuernavaca.

Violencia mantiene en alerta a la comunidad universitaria

La comunidad de la UAEM ya había realizado protestas y un paro durante este año por los femicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos estudiantes de 18 años asesinadas entre febrero y marzo.

El femicidio de Claudia Tacoronte también provocó preocupación entre los universitarios. La joven española se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico.

De acuerdo con EFE, con los dos nuevos asesinatos suman cinco estudiantes de la UAEM muertos violentamente durante este año.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales mediante acciones de inteligencia y mayor presencia policial.

Con información de EFE

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