La familia de Claudia Tacoronte llega este viernes 18 de septiembre a México

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La familia de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en México a los 21 años, llegará este viernes, 18 de septiembre de 2026, al estado de Morelos para iniciar los trámites de repatriación de su cuerpo, informó el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.

El funcionario explicó que los familiares acudirán a la Fiscalía para recibir el cuerpo de la joven. Según informó EFE, las autoridades de Morelos mantienen coordinación con representantes diplomáticos españoles para facilitar los procedimientos.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que existe comunicación directa con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez. El objetivo es apoyar a la familia durante los trámites necesarios para trasladar los restos a España.

Familia de Claudia Tacoronte viajará a México

La llegada de los familiares se produce días después del asesinato de Tacoronte. La joven fue apuñalada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

La Fiscalía estatal también confirmó la detención de Francisco Javier, alias ‘El Trompas’, señalado como principal sospechoso del crimen. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, difundió una fotografía del detenido en la red social X.

El sospechoso es investigado por su probable responsabilidad en el delito de femicidio.

Claudia Tacoronte murió durante intercambio académico

Tacoronte era originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria. Estudiaba cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

La joven había llegado a México en agosto para participar en un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Su asesinato generó indignación en España y México, informó EFE.

Tacoronte es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en siete meses. Los casos anteriores corresponden a Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Morelos registra alta tasa de femicidios

La violencia contra las mujeres también preocupa por sus cifras en Morelos. El estado registra una tasa de feminicidios de 1.97 víctimas por cada 100 000 mujeres.

La media nacional es de 0.55. En homicidios dolosos de mujeres, Morelos registra una tasa de 4.49, frente a 1.27 a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por EFE.

Con información de EFE

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