¿María Corina Machado quiere compartir su Premio Nobel de la Paz con Donald Trump?

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

María Corina Machado aseguró que quiere compartir el premio Nobel de Paz 2025 con Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro. La lideresa opositora afirmó que esa idea refleja la voluntad del pueblo venezolano y calificó la operación de Estados Unidos como un hecho “histórico” para el futuro del país.

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La detención de Maduro generó un clima de celebración e incertidumbre en Venezuela. Mientras parte de la población festeja el fin del régimen, surgen preguntas sobre el rumbo político inmediato. En ese contexto, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y firmó un decreto de conmoción exterior. El documento ordena perseguir y capturar a quienes respalden la operación militar estadounidense en la que fue aprehendido el jefe del régimen.

María Corina Machado se convirtió en una de las voces con mayor protagonismo en este nuevo escenario. La oposición insiste en la necesidad de una transición democrática, mientras el Presidente de Estados Unidos y miembros de su gabinete señalaron que ese país administrará el poder venezolano de forma temporal.

El Nobel de Paz y el respaldo a Estados Unidos

Este lunes, Machado concedió una entrevista a Fox News en la que abordó varios temas. Entre ellos, habló de la aceptación de su premio Nobel de Paz 2025, otorgado por su lucha por la democracia en Venezuela. Durante la conversación con el periodista Sean Hannity, expresó su respaldo a la intervención de Estados Unidos y reiteró su gratitud hacia la gestión del presidente Donald Trump.

Hannity le preguntó si había pensado en compartir el Nobel con el mandatario estadounidense. Machado respondió que eso “no ha pasado aún”, pero aseguró que el pueblo venezolano tiene la voluntad de hacerlo. “Me encantaría decirle personalmente que creemos que el pueblo, ciertamente, quiere dárselo y compartirlo con él”, afirmó.

La lideresa calificó la operación de Estados Unidos como “histórica” y sostuvo que garantizará la democracia en Venezuela. Según dijo, se trata de “un gran paso hacia una transición democrática” y expresó su deseo de transmitir ese mensaje al pueblo estadounidense.

La transición democrática y las tensiones políticas

Sobre la transición democrática, Machado se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos y de su secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos han señalado que ella no formará parte de un eventual gobierno de transición. Frente a eso, la opositora afirmó que una Venezuela libre significará, ante todo, “un aliado en seguridad”. A su criterio, ese objetivo se alcanzará al desmantelar “el centro criminal de las Américas” y convertir al país en “un escudo de seguridad”.

Las declaraciones de Machado se producen en medio de una fuerte ofensiva de Estados Unidos en Venezuela y coinciden con versiones de la prensa estadounidense. Algunos medios aseguran que su exclusión de una supuesta transición democrática se relaciona con la aceptación del premio Nobel de Paz. The Washington Post informó que dos fuentes directas de la Casa Blanca señalaron que ese reconocimiento influyó en la decisión de Trump de no considerarla para liderar una nueva etapa política en Venezuela.

Trump negó esa versión. El Mandatario reiteró que Machado no cuenta con respaldo suficiente en su país y sostuvo que ella “no debió ganarlo”, aunque aseguró que ese hecho “no tuvo nada que ver” con su decisión. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo se desarrollará la transición democrática que ha anunciado.

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