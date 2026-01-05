Respuesta de María Corina Machado a Donald Trump

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este lunes, 5 de enero de 2026, que “la libertad de Venezuela está cerca”, en sus redes sociales.

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Ataques militares ordenados por Donald Trump

El mensaje fue difundido dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, tras una serie de ataques militares ordenados por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Caracas y en tres estados cercanos, informó EFE.

En su pronunciamiento, Machado destacó la movilización de la diáspora venezolana en distintos países como una señal del momento político que atraviesa la nación. “El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, escribió la dirigente opositora en su cuenta.

María Corina Machado agradece al gobierno de Estados Unidos

Machado también expresó en su cuenta de Instagram, su agradecimiento al Gobierno estadounidense y, en particular, al presidente Trump, por lo que calificó como “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”.

En ese contexto, aseguró que una Venezuela libre se convertirá en un aliado estratégico de Estados Unidos en áreas como seguridad, energía, democracia y derechos humanos, una vez se concrete el cambio político que, a su juicio, se encuentra próximo.

El mensaje de la líder opositora se produce en medio de un clima de alta expectativa dentro y fuera del país, tras los acontecimientos de los últimos días, que incluyen la detención de Maduro y la apertura de un proceso judicial en Estados Unidos.

Para Machado, estos hechos representan un punto de inflexión en la prolongada crisis política venezolana y refuerzan la idea de que una transición es posible en el corto plazo.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra”, afirmó la dirigente. En su mensaje, llamó a los venezolanos a mantener la esperanza y la unidad, y evocó escenas de reencuentro familiar. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, concluyó Machado, en su cuenta de Instagram.

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