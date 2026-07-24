María Camila Potosí: la extraña desaparición de su bebé tras hallarla muerta en Cali

El crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años, hallada muerta el pasado fin de semana en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, conmociona a Colombia.

Este caso se intensifica tras conocerse que la bebé de ocho meses que esperaba no fue encontrada en su cuerpo, lo que ha generado una fuerte indignación y preocupación en la sociedad, indica EFE.

Marcha por justicia y búsqueda del neonato

Familiares, amigos y vecinos de la víctima marcharon el jueves 23 de julio de 2026, por las calles de Cali.

Ellos exigieron celeridad en las investigaciones y reclamaron que las autoridades encuentren al neonato, a quien sus padres habían decidido llamar Alaya. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer el crimen.

Declaraciones impactantes de la madre

La madre de la joven, Alba Rubí Gómez, relató que solo cuando reclamó el cuerpo de su hija para darlesepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre.

“Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (…) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía”, declaró a medios locales.

Un llamado desesperado por información

Alba Rubí hizo un llamado para que quien tenga información sobre el paradero de la bebé la entregue, señala EFE.

“A las personas que tienen a mi niña, que por favor se pongan la mano en el corazón, que piensen en el dolor que nos están haciendo pasar y me la devuelvan”, expresó con gran angustia.

Investigaciones y recompensas

El caso ha generado una fuerte conmoción en Colombia debido a las circunstancias que rodean el crimen y la desaparición de la bebé, de acuerdo con EFE.

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación; sin embargo, hasta el momento no ha informado públicamente las hipótesis del caso ni se conocen capturas.

Ante esta situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las autoridades trabajan arduamente para esclarecer lo ocurrido. Además, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12 000 dólares) por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Con información de EFE

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