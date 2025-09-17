Universitarios, médicos y jubilados se movilizan en distintas ciudades argentinas. Reclaman al Congreso rechazar los vetos del presidente Javier Milei a leyes de financiamiento universitario y pediátrico.

Miles de personas comenzaron a marchar este miércoles, 17 de septiembre de 2025, en Argentina en defensa de la educación pública superior y la salud pediátrica, informó EFE, mientras el Congreso analiza los vetos presidenciales a leyes clave para ambos sectores.

Principales manifestaciones frente al Congreso

Las principales concentraciones se registraron frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, donde estudiantes, trabajadores de la salud y jubilados presionaron a los diputados para que rechacen los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

A las movilizaciones se sumaron partidos políticos de la oposición y miembros de las centrales obreras más importantes del país, la CGT y la CTA.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura de la oposición, respaldó las protestas y afirmó en su cuenta de X que se trata de un “acto de resistencia para construir un futuro de igualdad para los jóvenes”.

Médicos inciaron paro de 24 horas

Desde primera hora, médicos y personal sanitario del Hospital Garrahan iniciaron un paro de 24 horas con guardias mínimas en rechazo al veto de Milei. “Es agresivo que quienes están en el Gobierno nacional digan que les vamos a tirar abajo su presupuesto con el reclamo, que abarca también a todos los pacientes de este hospital”, dijo a EFE Florencia Ladisernia, técnica en hemoterapia del Garrahan.

En la plaza Houssay y alrededores, los delantales blancos de los médicos se mezclaban con los colores de banderas partidarias y sindicales, mientras más personas se sumaban a la protesta, que hasta el momento se mantuvo sin disturbios. El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo masivo con vallados y cientos de efectivos de las cinco fuerzas federales para resguardar la zona.

La ley de financiamiento universitario, aprobada en agosto y vetada por Milei, establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios e investigación según la inflación.

Tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires, el presidente presentó el Presupuesto 2026 prometiendo destinar el 85 % del gasto a educación, salud y jubilaciones. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que los 4,8 billones de pesos asignados quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para mantener el funcionamiento normal del sistema.

Con información de EFE