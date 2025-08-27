El presidente argentino, Javier Milei, salió abruptamente y evacuado por su seguridad este miércoles 27 de agosto de 2025 durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires. Un grupo de manifestantes opositores arrojó objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba el Mandatario. La situación provocó enfrentamientos entre algunos concentrados, entre ellos jubilados, y efectivos policiales.

La custodia retiró de inmediato a Milei junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al mismo tiempo, el principal candidato oficialista en las elecciones legislativas de la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta para evitar los disturbios.

Más noticias

Incidentes durante el acto en Lomas de Zamora, Buenos Aires

Los hechos ocurrieron en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde Milei encabezaba un acto de campaña. En el lugar se concentró un numeroso grupo de manifestantes opositores que lanzó piedras, ramas y huevos contra el vehículo en el que se movilizaba el presidente.

La Policía intervino de inmediato. Los agentes levantaron escudos para proteger al mandatario de los proyectiles y lo trasladaron a un vehículo blindado. En medio de la tensión, algunos manifestantes se enfrentaron con los efectivos, lo que agravó la situación.

Custodia reforzada y salida de dirigentes

La custodia de Milei reforzó el operativo para garantizar su seguridad. En cuestión de minutos, el presidente abandonó el lugar junto a su hermana Karina Milei. El dispositivo de seguridad buscó evitar que el incidente escalara aún más.

Por su parte, José Luis Espert, candidato oficialista para los comicios legislativos bonaerenses, también dejó el acto. El dirigente optó por salir en motocicleta, una decisión que mostró la urgencia y el desorden generados en el evento.

El acto, que pretendía reforzar la campaña oficialista en Buenos Aires, terminó marcado por los incidentes y por el clima de tensión entre seguidores del Gobierno y opositores movilizados. La violencia obligó a suspender la actividad en Lomas de Zamora y dejó en evidencia las dificultades de Milei para mantener encuentros públicos sin sobresaltos en la provincia más populosa del país.

Te recomendamos