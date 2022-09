Una mancha oscura en la mano de la reina Isabel II alertó sobre su salud

La reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth, falleció este jueves a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral.

Su fallecimiento se da tras siete décadas de reinado en las que capeó numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo.

Era "una soberana querida y una madre amada", su muerte es "un momento de gran tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia", fueron las palabras de su hijo mayor, Carlos, de 73 años, quien se convirtió automáticamente en el nuevo monarca bajo el nombre de Carlos III.

Él y Camila, la nueva reina consorte, preveían pasar la noche en Escocia y regresar a Londres el viernes, informó el Palacio de Buckingham al tiempo que anunciaba el fallecimiento.

El deterioro de la salud de Isabel II se aceleró en los últimos días. El martes había recibido al primer ministro dimisionario, Boris Johnson, y a su sucesora, Liz Truss, en Balmoral, renunciando por primera vez en su largo mandato a celebrar este acto protocolario en Londres, para evitar un viaje de 800 kilómetros.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc