Biden rinde homenaje a Isabel II en un libro de condolencias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este jueves por la tarde una dedicatoria para despedir a la reina Isabel II en un libro de condolencias puesto a disposición de la Embajada de Reino Unido en Washington.

"Lloramos por todos ustedes. Fue una gran dama, estoy encantado de haberla conocido", ha escrito Biden en la nota después de depositar su firma en el libro de condolencias, según un comunicado de la Casa Blanca.

La primera dama, Jill Biden, ha expresado a la embajadora británica, Dame Karen Pierce, su pesar por la muerte de la consorte de Reino Unido. "Nuestros corazones están con usted", ha dicho.

La embajadora británica en Washington, por su parte, ha agradecido la visita sorpresa de los Biden a la Embajada para rendir homenaje a Isabel II.

"Es un honor que el Presidente de Estados Unidos y la primera dama hayan sido los primeros en firmar el libro de condolencias de su majestad la Reina. Gracias por sus palabras típicamente generosas y sus cálidos recuerdos de Su Majestad", ha expresado Pierce en su cuenta de Twitter.

Honoured that @POTUS & @FLOTUS were the first to sign the condolence book for Her Majesty The Queen @UKinUSA. Thank you for your typically generous words and warm memories of Her Majesty. pic.twitter.com/ZzYgycVWj3